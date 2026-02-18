رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشستی با حضور رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی اداره کل دامپزشکی کرمانشاه خبر داد و جزئیات مباحث مطرح‌شده را تشریح کرد.

رامین سمیعیان اظهار داشت: نشستی با حضور رؤسای ادارات ستادی و رؤسای ادارات شهرستان برگزار شد که طبق روال، هر چند ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و در آن، مسائل فنی حوزه دامپزشکی در سطح شهرستان‌ها و ادارات ستادی بررسی شد.

وی افزود: در این نشست، موانعی که در مسیر فعالیت همکاران وجود دارد مورد تبادل نظر قرار گرفت تا با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، روند خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف دامپزشکی تسهیل شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: موارد چالشی بین ادارات ستادی و رؤسا به صورت دقیق بررسی شد و یکی از مهم‌ترین محورهای آن، طرح تشدید نظارت‌های نوروزی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان بود.

سمیعیان ادامه داد: در همین راستا همکاران حوزه‌های مرتبط در خصوص روند اجرای نظارت‌های بهداشتی و الزامات اجرایی آن توجیه شدند تا نظارت‌ها با دقت و انسجام بیشتری در سطح استان انجام گیرد.

وی با اشاره به بخش‌های تخصصی مورد بررسی گفت: در بخش‌های تخصصی، موضوعاتی نظیر حوزه دارو و درمان، بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان، بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی، امور حقوقی، قرنطینه و امنیت زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه همچنین اظهار داشت: هر یک از رؤسای ادارات ستادی از جمله رئیس آزمایشگاه و رئیس بخش ترویج و بیماری‌های زنبورعسل در خصوص بازدیدهای انجام‌شده از شهرستان‌ها، گزارش‌هایی از نقاط قوت و ضعف ارائه کردند و مشکلات موجود با رؤسای شهرستان‌ها بررسی شد.

سمیعیان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی با هدف ارتقای هماهنگی بین واحدها و بهبود کیفیت خدمات دامپزشکی انجام می‌گیرد تا در نهایت بتوانیم خدمات بهتر و مؤثرتری به مردم ارائه دهیم و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، پاسخگوی نیازهای حوزه دام و سلامت عمومی باشیم.