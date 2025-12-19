اکبرزاده: ۱۲۰ فقره اهدای عضو در بابل ثبت شده است

محمد اکبرزادهپاشا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زندهیاد عبدالله محمدی، مرد ۶۴ ساله اهل روستای کریکلای بابل، به دنبال خونریزی مغزی در بخش ICU داخلی بیمارستان آیتالله روحانی بابل بستری شد که با وجود تلاشهای شبانهروزی پزشکان و کادر درمان، متأسفانه دچار مرگ مغزی شد.
وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده این مرحوم، فرآیند اهدای عضو با همکاری تیمهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل و مراکز پیوند در تهران انجام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: اعضای اهدایی این بیمار مرگ مغزی شامل کبد و نسوج بوده که به چندین بیمار نیازمند پیوند، حیاتی دوباره بخشید.
اکبرزادهپاشا خاطرنشان کرد: زندهیاد عبدالله محمدی، یکصد و بیستمین مورد شناساییشده مرگ مغزی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۸۵ تاکنون و پنجمین مورد در سال ۱۴۰۴ به شمار میرود.
