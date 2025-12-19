آسیب به فیبر نوری دلیل قطعی تلفن و اینترنت در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خرمی اظهار کرد: از ساعات اولیه صبح جمعه، در پی قطع فیبر نوری در منطقه اختلال گستردهای در شبکه ارتباطی تلفن همراه، اینترنت و خدمات مخابراتی به وجود آمده است و تیمهای فنی و نیروهای زیرساخت شرکت مخابرات اکنون در حال پیگیری و انجام عملیات تعمیر و بازسازی مسیر فیبر نوری برای بازگشت سرویسها هستند.
وی بیان کرد: وضعیت خدمات عمومی در شهرستان، از جمله برق و آب که در نقاطی از بشاگرد دچار قطعی شده بود، هماکنون برقرار و در حالت پایدار قرار دارد.
سرپرست فرمانداری بشاگرد اظهار کرد: همچنین جاده اصلی محور بشاگرد–میناب که بهدلیل بارندگیهای شدید مسدود شده بود، توسط نیروهای امدادی و راهداران بازگشایی شده است.
