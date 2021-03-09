۸۵ درصد روستاهای بشاگرد به شبکه ملی ارتباطات متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به شهرستان بشاگرد در جمع خبرنگاران بیان داشت: چند ماه گذشته سفری به استان هرمزگان داشتیم برنامه ریزی برای اتصال روستاهای باقیمانده استان به شبکه ملی ارتباطات و اینترنت انجام شد تا دانش آموزان و دانشجویان این مناطق مشکلی برای حضور آنلاین در کلاس های درس مجازی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه محرومیت زدایی از چهره بشاگرد محور اصلی برنامه های وزارت ارتباطات در حوزه اینترنت و شبکه ملی ارتباطات است، عنوان کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان جهت ایجاد زیرساخت های ارتباطی و اینترنت در شهرستان بشاگرد انجام شد. که شامل دایر شدن ۷۶ سایت تلفن همراه و ۲۴۰ کیلومتر فیبرنوری است.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد روستاهای شهرستان بشاگرد به شبکه ملی ارتباطات متصل هستند بیان داشت: در حال حاضر این روستاها از اینترنت پرسرعت بهره مند هستند و دانش آموزان و دانشجویان می توانند در فضای کرونا و تعطیلی مدارس از آموزش های مجازی بهره مند شوند. تا پایان سال ۱۰۰ درصد روستاهای بشاگرد از امکانات برقراری تلفن همراه و اینترنت بهره مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: ارتباطات رسانی به بشاگرد به دلیل شرایط توپوگرافی و جغرافیایی تلاش خوبی در استان شد و کمک های مجدانه گروه های جهادی هم قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: یکی از مردم منطقه فیلمی گرفته بود که شاید این فیلم ۳۰ ثانیه بود و از چند کانال مختلف به دست من رسید که یک قسمت از مسیر فیبر نوری را درست حفاری نکرده بودند که به همکارانم نشان دادم و تاکید داشتم که باید ظرف امشب مشکل فیبر نوری منطقه حل شود و به شوخی به آنها هم این مسئله را گوشزد کردم که خودتان اینترنت را دایر کردید اولین نقد آن هم متوجه خودتان شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: از این پس شما هم می‌توانید نظارت میدانی بر خادمان خود داشته باشید که اولین اتفاق هم شب گذشته افتاد و بنابراین برقراری شبکه ارتباطی فرصت و حقوقی فراهم آورده تا بتوانید مطالباتتان را پیگیری کنید.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه رضایت مردم سرمایه بزرگی برای ما مسئولان است و خداوند همین رضایت شما را برکتی برای برداشتن گام‌های بعدی قرار دهد، عنوان کرد: موضوع دیگر اینکه می خواهم از جوانان گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی که انصافا برای ما قوت قلبی بودند تشکر کنم. حضور این گروه در وسط میدان و کمک کردن به بخش ارتباطات برای دایر کردن دکلهای ارتباطی، برق رسانی، جاده کشی و... کمک بزرگی بود.