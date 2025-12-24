خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-امیرعلی نظری: بارش‌های شدید اخیر در شهرستان بشاگرد ، مانند همیشه، ضعف‌های عمیق و مزمن زیرساخت‌های ارتباطی این منطقه را نمایان کرد. این بحران که هر بار با ورود یک سامانه بارشی دوباره تکرار می‌شود، مردم این شهرستان را در شرایطی بحرانی و بی‌خبری کامل فرو می‌برد. اگرچه به نظر می‌رسد عوامل طبیعی عامل این مشکل باشند، در حقیقت این وضعیت نتیجه‌ی بی‌توجهی و قصور مسئولان در بهبود و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی است.

مسئولان وعده دادند، اما اقدامی نشد

طی سال‌های گذشته، رسانه‌ها بارها در مورد بحران ارتباطی بشاگرد هشدار داده‌اند و تقریباً در همه ادوار بارش‌های سنگین به دلیل آسیب به فیبر نوری، باعث قطع کامل تلفن و اینترنت در این منطقه می‌شود. در این شرایط بحرانی، طغیان رودخانه‌ها و تخریب مسیرهای فیبر نوری، شهرستان بشاگرد را از دنیای ارتباطات و اطلاعات جدا می‌کند. این وضعیت بحرانی، به ویژه در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، عملاً روند امدادرسانی را مختل می‌کند و مردم را از خدمات ضروری مانند بانکداری آنلاین، ارتباط با مسئولان، و حتی دریافت اخبار فوری محروم می‌سازد. به‌عنوان نمونه، فرماندار شهرستان در یکی از این بحران‌ها مجبور شد برای برگزاری جلسه ستاد بحران به کوه پناه ببرد تا به اینترنت دسترسی پیدا کند؛ یا مثلاً در این چند روزی که ارتباطات قطع بود تمام کارتخوان‌ها از کار افتاده بود و مردم حتی در خرید و فروش نان نیز با مشکل مواجه بودند.

با وجود آنکه مسئله‌ی آسیب‌پذیری مسیرهای اصلی فیبر نوری در بشاگرد از سال‌ها پیش شناسایی شده، اما مسئولان مخابرات هرمزگان و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هیچ اقدام جدی برای رفع این مشکل نکرده‌اند. در حقیقت، بسیاری از کارشناسان و مردم بشاگرد در سال‌های گذشته بارها خواستار اجرای برنامه‌های اصلاحی و تقویت زیرساخت‌ها بوده‌اند، اما هر بار وعده‌هایی که هیچ‌گاه محقق نشده‌اند، به جای اقدام عملی جایگزین شده‌اند.

یکی از پیشنهادهای اصلی کارشناسان، ایجاد مسیرهای پشتیبان فیبر نوری است. برای جلوگیری از قطع کامل ارتباطات در شرایط بحرانی، ضروری است که مسیرهای جایگزین و مقاوم‌تری برای انتقال داده‌ها ایجاد شود. اما حتی با وجود وعده‌های مسئولان، این پروژه‌ها با کندی پیش رفته‌اند و هنوز نتوانسته‌اند پایداری لازم را به شبکه ارتباطی بشاگرد بدهند.

تجهیز دکل‌های مخابراتی یکی دیگر از نکات ضعف برجسته است. بسیاری از دکل‌های مخابراتی در مناطق روستایی و سخت‌گذر بشاگرد به باتری‌های پشتیبان مجهز نیستند. این در حالی است که قطع برق در زمان بارندگی‌های شدید، به سرعت موجب از کار افتادن این دکل‌ها و تشدید بحران ارتباطی می‌شود. بدون این پشتیبانی فنی، منطقه به‌طور کامل از دنیای دیجیتال و خدمات آنلاین قطع می‌شود.

یکی از دیگر مشکلات عمده، عدم توسعه زیرساخت‌های پایدار است. با توجه به موقعیت جغرافیایی کوهستانی بشاگرد، مسئولان مخابرات موظف بوده‌اند زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با این شرایط خاص طراحی و اجرا کنند. اما به جای آنکه طرحی جامع و بلندمدت برای این منطقه ارائه شود، آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، نقص‌های مکرر و عدم وجود برنامه‌ای آینده‌نگر برای تأمین ارتباطات در این منطقه است.

نیاز به پاسخ‌گویی فوری، نه وعده‌های بی‌عمل

وعده‌های پی‌درپی مسئولان مخابرات برای بهبود دکل‌ها یا اجرای طرح‌های فیبر نوری نه تنها در عمل کارساز نبوده‌اند، بلکه بحران‌های ارتباطی مکرر بشاگرد را شدت بخشیده‌اند. گزارش‌ها و بازدیدهای مدیریتی نیز هیچ کمکی به حل این مشکل نکرده‌اند و تنها به تکرار وعده‌ها و توضیحات عمومی محدود شده‌اند.

*فعال اجتماعی و رسانه‌ای شهرستان بشاگرد