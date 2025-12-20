روکش آسفالت ۴۵۶ کیلومتر جاده در لرستان؛ ۲۷۷ میلیارد اوراق جذب شد

عارف امرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان متأثر از شرایط کشور و به دلیل تحریم‌های ظالمانه جهان غرب با کمبود منابع مالی مواجه است.

اجرای ۴۵۶ کیلومتر روکش آسفالت

وی با بیان اینکه در سال جاری علیرغم همه محدودیت‌های مالی، اقدامات مؤثری در بحث نگهداری و ایمن سازی راه‌ها در استان انجام شده است، عنوان کرد: استان لرستان در بحث راهسازی با نارسایی‌ها و کمبودهایی در مقایسه با مناطق کشور مواجه هست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۵۶ کیلومتر روکش آسفالت و لایه حفاظتی اجرا شده است، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۳۲ کیلومتر نیوجرسی در سطح جاده‌های استان اجرا شده است.

امرایی، بیان داشت: همچنین شش هزار و ۵۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان در این مدت خط کشی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این مدت ۱۵ کیلومتر روشنایی طولی در جاده‌های استان انجام شده است، گفت: همچنین ۱۰ کیلومتر دیگر روشنایی در دست اقدام است.

ساخت ۱۰۱ پل در جاده‌های روستایی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اینکه در این مدت بیش از ۴۰ هزار انواع علائم ایمنی در جاده‌های استان نصب شده است، افزود: همچنین تعمیرات ۷۸ دستگاه پل در سطح جاده‌های استان انجام شده است.

امرایی، ادامه داد: همچنین ۱۰۱ دستگاه پل که عمدتاً در حوزه راه روستایی بوده، ساخته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در این مدت ۳۱۳ کیلومتر روکش آسفالت راه روستایی و فرعی داشته ایم، عنوان کرد: همچنین ۲۹ دستگاه ماشین آلات نیز تا امروز وارد استان شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با تاکید بر اینکه تا پایان دی ماه نیز ۱۵ دستگاه ماشین آلات دیگر وارد استان می‌شود، تصریح کرد: همچنین بیش از ۹۲ دستگاه دوربین ثبت تخلفات جاده‌ای در استان داریم که قرار است ۲۸ دستگاه دیگر نیز به این تعداد اضافه شود.

۲۸ دوربین ثبت تخلفات جاده‌ای نصب می‌شود

امرایی با اشاره به اینکه پیش بینی ما این است که تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۵، این ۲۸ دستگاه دوربین ثبت تخلفات جاده‌ای در استان نصب شوند، افزود: این امر در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی راه‌ها مؤثر باشد.

وی بیان داشت: همچنین ساختمان پلیس راه «چالانچولان» و ساختمان پلیس راه ازنا به بهره برداری رسیدند، ساختمان قرارگاه مرکزی پلیس راه در دست اقدام است و حداکثر تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، گفت: ساختمان پلیس راه الشتر نیز تأمین منابع مالی شده و مناقصه آن در دست اقدام است.

جذب ۲۷۷ میلیارد تومان اوراق

امرایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یک انبار شن و نمک در شهر «فیروزآباد» احداث شده که علاوه بر شهرستان سلسله، بخشی از محور شهرستان دلفان را می‌تواند پوشش بدهد، گفت: همچنین در شهرستان دلفان هم یک سوله شن و نمک ایجاد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات حوزه راهداری اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۸۹ درصد افزایش اعتبار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشتیم، در این رابطه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان توانستیم از منابع ملی جذب کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اینکه اعتبارات نگهداری و ساخت راههای روستایی و فرعی از محل منابع استانی، گفت: سال گذشته ۱۷۷ میلیارد تومان بود که این عدد تا امروز به ۲۷۷ میلیارد تومان جذب اوراق رسیده است.