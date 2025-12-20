هشدار سازمان ملل درباره ناامنی غذایی شدید برای غزه تا آوریل ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه منطقهای القدس العربی، «استفان دوجاریک» با استناد به تازهترین گزارش «برنامه طبقهبندی مراحل امنیت غذایی» (IPC) اعلام کرد که حدود ۱.۶ میلیون نفر از ساکنان غزه تا نیمه آوریل سال آینده با سطح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند بود.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در معرض «قحطی فاجعهبار» (مرحله پنجم IPC) قرار دارند و بیش از ۵۷۰ هزار نفر در سطح اضطراری (مرحله چهارم) زندگی میکنند. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و ۳۷ هزار زن باردار یا شیرده نیازمند درمان فوری برای سوءتغذیه حاد هستند.
گزارش سازمان ملل تأکید میکند که هیچ کودکی در غزه به حداقل معیارهای تنوع غذایی دست نمییابد و دو سوم کودکان از فقر غذایی شدید رنج میبرند. سرمای زمستان، بیماریهای ناشی از آن، نبود بهداشت و دسترسی محدود به مواد غذایی متنوع، خطر سوءتغذیه را دوچندان کرده است.
دوجاریک با اشاره به تلاشها و اقدامات سازمان ملل از جمله توزیع روزانه بیش از ۱.۵ میلیون وعده غذایی گرم، حمایت از نانواییها، بازسازی بیمارستانها، واکسیناسیون کودکان، پاکسازی آوار، ترمیم شبکههای آب، و تأمین چادر، پوشاک و پتو اذعان داشت که این اقدامات در برابر حجم نیازهای فزاینده بسیار شکننده است و تنها تداوم یک آتشبس پایدار میتواند ثبات نسبی انسانی را تضمین کند.
وی در پاسخ به پرسش روزنامه «القدس العربی» درباره تأثیر شرایط میدانی از جمله سیلابها، سرمای شدید و چادرهای فرسوده بر شاخصهای توسعه پایدار در غزه گفت: «بیش از ۷۵ درصد جمعیت غزه همچنان با ناامنی غذایی شدید و سوءتغذیه حاد روبهرو هستند و طوفانهای زمستانی بیمارستانها، نانواییها و شبکههای آب و فاضلاب را تحت فشار قرار داده است.»
دوجاریک افزود که سازمان ملل در حال توزیع چادر، لباس و پتو است، اما میزان موجودی بسیار کمتر از نیاز واقعی است. او تأکید کرد که ورود به مرحله بازسازی و ساخت مسکنهای مقاومتر هدفی ضروری است، اما در شرایط کنونی بهدلیل موانع و محدودیتهای اعمالشده بر ورود کمکها امکانپذیر نیست.
سخنگوی سازمان ملل همچنین تصریح کرد که هیچ افزایش قابلتوجهی در ورود مواد اولیه برای سرپناههای موقت در هفته گذشته مشاهده نشده و مشکلات لجستیکی و محدودیتهای تحمیلشده بر کمکهای انسانی همچنان مانع اصلی در پاسخگویی به بحران است.
