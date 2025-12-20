خورشیدی: اقامه نماز جماعت در ادارات عامل تقویت روحیه دینی و اخلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: خدمت به مردم موضوعی بسیار مهم و مورد تأکید دین اسلام است و باید همواره در رأس برنامههای مسئولان قرار گیرد.
وی با اشاره به توصیههای امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) افزود: مردم امروز با مشکلات اقتصادی، فشارهای معیشتی، تحریمها و تهدیدهای مختلف مواجه هستند، بنابراین وظیفه ما این است که با صداقت، سعه صدر و روحیه خدمتگزاری در کنار مردم باشیم.
امام جمعه بیجار با تأکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان تصریح کرد: مدیران باید با اخلاق، خوشرفتاری و هوش اخلاقی با مردم برخورد کنند و پاسخگوی مطالبات آنان باشند، چرا که اعتماد عمومی سرمایهای ارزشمند برای نظام است.
برگزاری نماز جماعت در ۲۰ اداره بیجار
وی در بخش دیگری از سخنان خود نماز را ستون دین دانست و گفت: اقامه نماز جماعت در ادارات باید بهعنوان یک اولویت جدی دنبال شود و خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۲۰ اداره در شهرستان بیجار نماز جماعت برگزار میکنند.
خورشیدی افزود: انتظار داریم اداراتی که ظرفیت برگزاری نماز جماعت را دارند، در راستای این فریضه الهی اقدام کنند، چرا که نماز جماعت علاوه بر آثار معنوی، موجب تقویت روحیه مسئولیتپذیری، ایجاد آرامش روانی و کاهش استرس در محیطهای اداری میشود.
وی خاطرنشان کرد: نماز جماعت فضای مثبت و سالمی در ادارات ایجاد میکند و میتواند زمینهساز ارتقای اخلاق اداری و افزایش همدلی میان کارکنان باشد.
