رعایت حجاب در ادارات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حجاب و عفاف شهرستان بیجار اظهار داشت: وضعیت حجاب در شهرستان بیجار از میزان ایده‌آل کمتر است و نیاز داریم بیشتر در این زمینه کار شود و همه کسانی که اعتقاد دارند و دغدغه دین را دارند انتظار می‌رود دقت بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

وی افزود: دشمنان اسلام با تمام توان و تلاش به دنبال از بین بردن حجاب و عفاف در جامعه هستند بنابراین باید همه ما هوشیار باشیم و در جایگاه حقیقی و حقوقی خود نسبت به این مهم اقدام کنیم.

فرماندار بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات رژیم کودک کش اسرائیل اشاره کرد و بیان داشت: جنایات رژیم منحوس اسرائیل نسبت به شهادت رساندن کودکان مظلوم فلسطین را محکوم می‌کنیم.

وی ادامه داد: طبق وعده خداوند مظلومان پیروز خواهند شد و اسرائیل غاصب نابود خواهد شد.

محبیان خاطر نشان کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص نابودی رژیم غاصب صهیونیستی که اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید آنچه که مشخص است زودتر از این موعد هم از بین می‌رود و دنیا از شر این غده سرطانی راحت خواهد شد.

رعایت حجاب وظیفه‌ای شرعی و قانونی است

امام جمعه بیجار نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از وظایف شرعی و قانونی ما مسئله حجاب است و در قرآن بیش از ۱۰ بار در مورد حجاب و نگاه به نام محرم اشاره شده است.

حجت‌الاسلام خورشیدی افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در کشورهای غیر اسلامی اشراف زادگان بر این مقید بودند بانوان محجبه باشد و گاهاً نقاب داشتند اما در پایین دست‌ها اینگونه نبوده است که این نشان از جایگاه بالایی حجاب و عفاف در جامعه است.

وی به اهمیت موضوع حجاب در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: هر کدام از احکام الهی فلسفه و حکمتی دارد و زمانی که به حکمت حجاب در قرآن می‌رسیم برای حجاب حکمت‌های زیادی نقل شده است.

وی ادامه داد: حجاب برای پاکدامنی بانوان است و اینکه زن مسلمان در امنیت و آسایش باشد و نکته مهم‌تر این است که حجاب تنها مختص بانوان نیست و مردان هم باید حجاب داشته باشند.

امام جمعه بیجار تاکید کرد: فلسفه حجاب برای تکریم و مشارکت اجتماعی، امنیت و مانع چشمان هوس‌بازان است.

وی به حضور بانوان در تمامی عرصه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: در جنگ‌های اسلام هم بانوان حضور داشتند و با حجاب خود مجروحین را مداوا می‌کردند و امروزه هم بسیاری از ورزشکاران از بانوان هستند و بانوانی که با حجاب به میدان مبارزه می‌روند و پیروز هم می‌شوند.

حجت الاسلام خورشیدی به انتظارات مهمی که از ادارت می‌شود اشاره کرد و عنوان کرد: لازم است اداراتی که بانوان شاغل دارند حجاب اسلامی را رعایت کنند در بیمارستان، داروخانه، اصناف و سایر ادارات لازم است حجاب رعایت شود.

وی افزود: همچنین در برخی از ادارات که بانوان شاغل هستند مسئولان تذکر باید بدهند ما انقلابیون و مذهبیون گلایه داریم که کارکنان خانم رعایت حجاب را داشته باشند.

وی به اهمیت برپایی نماز جماعت هم اشاره و اعلام کرد: دومین انتظار ما این است که نماز جماعت در ادارات برپا شود و سپس به خدمت به مردم پرداخته شود.

امام جمعه بیجار خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دولت یک دولت مردمی است گلایه از برخی از ادارات وجود دارد که با ارباب رجوع خوب برخورد نمی‌شود و لازم است که برخورد بهتری وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: امروز مشکلات معیشتی و اقتصادی وجود دارد و باید با سعه صدر به رفع مشکلات مردم بپردازیم چرا که کار گشایی از مردم بسیار مهم است و باید نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنیم.