سردار اخوان: تدوین سند راهبردی توسعه جنوب‌شرق کشور ضروری است

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه بر لزوم تدوین سند راهبردی و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در جهت توسعه جنوب‌شرق کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد اخوان مهدوی معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شورای راهبری اولین همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، اهمیت نگاه راهبردی سپاه به این منطقه و نقش علم و فناوری در ارتقای امنیت و پیشرفت منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داد.

سردار اخوان گفت: در تمام ادوار گذشته، با تأکید فرماندهان سپاه، یک نگاه راهبردی به جنوب شرق وجود داشته و این همایش می‌تواند با بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه امروز، آن راهبرد را گسترش دهد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به انتظارات این نیرو از همایش، تأکید کرد: باید سند راهبردی قابل اعتماد و عملیاتی به‌عنوان سند سیاستی ارائه شود و تمامی پیش‌همایش‌ها در جنوب شرق براساس این سند عمل کنند.

وی خواستار ارائه راهکارهای اجرایی برای چالش‌های منطقه‌ای در این سند شد و عنوان کرد: اجرای سیاست‌ها باید بر پایه فناوری‌های پیشرفته و هوشمندسازی فرآیندها مبتنی بر هوش مصنوعی باشد؛ زیرا تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه شتاب علمی و فناوری، با این رویکرد ممکن می‌شود.

سردار اخوان همسان‌سازی و هم‌افزایی نهادها برای جلوگیری از موازی‌کاری را ضروری دانست و افزود: تمام سیاست‌های مصوب در پیش‌همایش‌ها باید زمان‌بندی‌شده و اجرای آنها زیر نظر شورای راهبری به ریاست سرلشکر صفوی پیگیری شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه در ادامه از ضرورت ایجاد یک مرکز رصد و پایش داده‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و منطقه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی خبر داد و گفت: دانشگاه‌های استان با بهره‌گیری از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند در فعال‌سازی یا طراحی سامانه جدید رصد و پایش نقش‌آفرینی کنند.

وی محورهای اصلی توسعه منطقه را هوشمندسازی امنیت، اشتغال‌زایی فناوری‌محور، افزایش تاب‌آوری زیرساختی در برابر تهدیدات انرژی، آب، حمل‌ونقل و پدافند غیرعامل عنوان و خاطرنشان کرد: گزارش نهایی این برنامه‌ها برای مراجع تصمیم‌گیر و شورای راهبری ارسال شود.

سردار اخوان در پایان تأکید کرد: مردم جنوب شرق باید نتایج این همایش را در زندگی خود به‌طور ملموس احساس کنند؛ چراکه هدف ما تبدیل این همایش به الگویی اثرگذار، عملیاتی و متفاوت از سایر همایش‌هاست.

کد خبر 6695520
هادی رضایی

