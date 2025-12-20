کرمی: اوقاف از برنامه شاخص هنری و اجتماعی و دینی زنجان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی از حمایت اوقاف از برنامه شاخص هنری و اجتماعی و دینی زنجان، خبرداد و گفت: اوقاف از برگزاری برنامه های شاخص هنری و فرهنگی با نیات خیر واقفین زنجانی حمایت می کند که در این راستا اوقاف در برگزاری اولین جشنواره سینمای کمدی و چهارمین جشنواره ملی پانتومیم و برنامه های دهه کرامت در زنجان مشارکت کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با باین اینکه اوقاف با بهره‌گیری از نیات واقفان نیکوکار، از برگزاری جشنواره‌های ملی هنری و برنامه‌های مذهبی شاخص در استان حمایت کرده است. افزود: وقف نهادی برخاسته از اندیشه انسانهایی نیکوکار برای حمایت از امور عام‌المنفعه است و سازمان اوقاف تنها امانت‌دار واقفان در پیشبرد این اهداف محسوب می‌شود. اقدامات این سازمان نیز باید در راستای اندیشه و نیت خیران در حوزه‌های هنری، اجتماعی و فرهنگی - دینی باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا، اوقاف زنجان در سال جاری از برگزاری اولین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران و چهارمین جشنواره ملی پانتومیم ایران حمایت کرد. جشنواره فیلم‌های کمدی از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در زنجان برگزار شد و آثار منتخب با همکاری مساجد، مدارس و روستاها به نمایش درآمد. همچنین چهارمین جشنواره ملی پانتومیم نیز از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه با حضور هنرمندان مطرح ملی و استانی برگزار شد و به غنای فضای هنری و ارتقای آن استان کمک کرد.

مدیرکل اوقاف زنجان در ادامه به برنامه‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: در دهه کرامت، با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون فرهنگی هنری مساجد استان، بیش از ۳۸ برنامه دینی و مذهبی در سراسر زنجان برگزار شد. در این ایام، پرچم‌های مطهر حرم حضرت امام رضا علیه‌السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در مساجد، بقاع متبرکه، مدارس و هیئت‌های شاخص استان در معرض دید عموم مردم گذاشته شد و علاقه مندان اهل بیت علیهم السلام ارادت های خالصانه خود را ابراز کردند.

وی خاطرنشان کرد: استان زنجان علاوه بر ۱۵۰۰ مسجد و حسینیه، نزدیک به ۱۵۰۰ موقوفه دارد که بخشی از نیات آن به امور عام‌المنفعه و کارهای خیر اختصاص یافته است. بر همین اساس، اوقاف و امور خیریه زنجان با استفاده از این ظرفیت ارزشمند، از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در استان حمایت می‌کند.