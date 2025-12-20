اورژانس میناب مادر باردار را از سیلاب روستای تلنگ نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ساعت ۶:۱۰ صبح روز ۲۹ آذرماه، با وجود شرایط قرمز جوی و انسداد کامل مسیرهای دسترسی به روستای تلنگ سراتک، تماس اضطراری با مرکز ارتباطات اورژانس درباره خانم ۳۶ ساله‌ای در ماه هشتم بارداری دریافت شد که دچار درد شکمی و تهوع بود.

وی افزود: با اعزام سریع آمبولانس پایگاه جاده‌ای گرو و همکاری نیروهای امدادی محلی، کارشناسان اورژانس پس از عبور از مسیرهای سیلابی و صعب‌العبور و رسیدن به نقطه مسدود شده روستا، با استفاده از لودر و کمک اهالی منطقه، موفق شدند مادر باردار را از خطر سیلاب عبور دهند و ایمن به آمبولانس منتقل کنند.

قاسمی گفت: این مادر توسط کارشناسان یوسف زارعی و محمود سهرابی مورد اقدامات اولیه درمانی قرار گرفت و سپس برای دریافت خدمات تخصصی بیشتر به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب اعزام شد. خوشبختانه، حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.

وی در پایان این عملیات را نمادی از تعهد، شجاعت و فداکاری تیم‌های امدادی استان دانست و افزود: همکاران ما بار دیگر نشان دادند که حتی در خطرناک‌ترین شرایط جوی، خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه‌ای خدشه‌ناپذیر می‌دانند.