معاون علوم پزشکی لرستان: بیماری آنفلوانزا همچنان در مرحله فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با تاکید بر این که این بیماری همچنان در مرحله‌ی فعال قرار دارد، اظهار داشت: داده‌های جمع آوری شده در سطح کشور و استان نشانگر تداوم فعال بودن این ویروس است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود این روند حداقل تا چهار هفته دیگر ادامه داشته باشد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: با رعایت نکات بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و رعایت فاصله‌ی عمومی تأثیر بسیار زیادی در پیشگیری و کنترل آن خواهد داشت.

کوشکی، اظهار کرد: بیشترین موارد ابتلاء در رده‌های سنی ۵ تا ۱۴ سال و بیشترین بستری در بین سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای است.

وی تصریح کرد: هم استانی‌های عزیز خودداری از حضور غیر ضروری در اماکن عمومی و شلوغ، استراحت در خانه در صورت ابتلاء به بیماری تا هفت روز پس از شروع علائم و خودداری از مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک را بیش از پیش و به طور پیوسته رعایت کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: تاکید می‌شود افراد در معرض خطر شامل کودکان خرد سال، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و نقص سیستم ایمنی بدن در صورت داشتن علائم بیماری فوری به پزشک مراجعه کنند.

کوشکی، افزود: همچنین لازم است دیگر افراد مبتلا نیز در صورت داشتن علائم شدید و غیر معمول مانند تب بالا و طول کشیده، تنگی نفس، تهوع و استفراغ شدید یا کاهش هوشیاری به طور فوری به پزشک مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: یادآور می‌شود واکسن‌های موجود آنفلوانزا در کاهش شدت علائم بیماری، کاهش عوارض و موارد بستری و مرگ ناشی از بیماری بسیار موثرند و توصیه اکید می‌شود خردسالان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و زنان باردار که تا کنون واکسینه نشده اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکسن دریافت کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: انتظار می‌رود با همدلی و همراهی یکایک هم استانی‌های گرامی با خدمت گذاران نظام سلامت استان موج همه گیری آنفلوانزا را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین تعداد موارد ابتلاء و بستری پشت سر بگذاریم‌.