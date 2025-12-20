مشکلات دارو و تجهیزات در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نشست‌های هفتگی که دارند، به مهم‌ترین مسائل و مشکلات روز حوزه سلامت می‌پردازند.

در این هفته نیز، به دلیل چالش‌هایی که پیش روی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی قرار دارد، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصمیم گرفته در یک نشست با حضور مدیران دستگاه‌های دولتی، برای چندمین بار به این حوزه ورود می‌کند.

در همین راستا، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، وضعیت تولید، واردات، توزیع و ذخیره‌سازی دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین میزان ارز تخصیصی و مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون ارزی بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت نیکو وزارت نفت، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، رئیس سازمان غذا و دارو، مسئولان دستگاه‌های نظارتی و فعالان صنعت مورد ارزیابی قرار خواهند داد.