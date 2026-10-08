اجرای بیش از هزار کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بهسازی کریدورهای استان کرمان از نهم اردیبهشت‌ماه گفت: با تلاش شبانه‌روزی راهداران و پیمانکاران، تاکنون بیش از ۱۰۳۴ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان تحت عملیات روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی قرار گرفته است که این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تداوم این روند در ماه‌های اخیر افزود: در بازه زمانی نهم شهریورماه تا نهم مهرماه سال جاری، ۲۶۶ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش انواع آسفالت در محورهای استان با موفقیت اجرا شده است که نشان‌دهنده عزم جدی این اداره‌کل برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان است.

عبداللهی، تصریح کرد: بررسی عملکرد پنج ماه اخیر نشان‌دهنده روند صعودی و شتاب‌گیری عملیات اجرایی است؛ به‌ طوری‌که میزان اجرای روکش آسفالت از ۱۵۱ کیلومتر در ماه نخست به ۲۶۶ کیلومتر در ماه پنجم رسیده است که این رشد مستمر، بیانگر مدیریت صحیح منابع و افزایش توان عملیاتی در سطح محورهای استان کرمان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان در ادامه بیان کرد: تمامی اقدامات صورت‌گرفته در قالب جداول و نمودارهای تحلیلی تدوین شده است تا ضمن پایش دقیق پیشرفت پروژه‌ها، کیفیت اجرای عملیات در تمامی کریدورهای مواصلاتی استان مطابق با استانداردهای فنی و ایمنی تضمین شود.