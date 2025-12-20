سینا نصراللهی کارگردان نمایش «تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» که به بخش تئاتر صحنهای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» راه یافته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: متن این نمایشنامه نوشته پیام لاریان نویسنده و کارگردان تئاتر است که آن را در سال ۹۳ نوشته است. این نمایش در یک فضای ظاهراً رئالیستی اما با زیرلایههای فانتزی روایت میشود. نظریه تناسخ در این متن جا گرفته است و هرچند که در ظاهر همه چیز روزمره است اما اتفاقات در یک بستر عجیب و در عین حال طنز و کمدی که از آن با عنوان کمدی سیاه و گروتسک نیز یاد میشود رخ میدهد. فضای اثر یک موقعیت ملتهب در شهر تهران است؛ فضایی شبیه به تهران در جنگ دوازده روزه.
گاراژی متروکه در تهرانی ملتهب
وی در رابطه با انتخاب این نمایشنامه عنوان کرد: این متن به سلیقهام نزدیک بود و همینطور این نمایشنامه درباره شهر تهران است که یکی از بخشهای جشنواره است. نمایشنامه لاریان هم چالشبرانگیز است و هم به لحاظ تکنیکی و ایدههای اجرایی جذابیت زیادی دارد. همه اتفاقات این نمایش در یک گاراژ قدیمی و متروکه میگذرد؛ جایی که ۵ نفر درگیر تنش و حادثههای مختلفی میشوند. در عین حال التهابی بزرگتر، چیزی شبیه به فضای ملتهب جنگ ۱۲ روزه بیرون از محیط گاراژ وجود دارد که البته به آن اشاره مستقیمی نمیشود.
کارگردان نمایش «تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» با اشاره به ویژگیهای اجرایی این نمایش گفت: به لحاظ فرمی تقریباً همه چیز در اثر ما روزمره و رئالیستی است اما به لحاظ محتوایی زیرلایههای فانتزیای در متن وجود دارد و جاهایی از نمایش به سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم نزدیک میشود. رفتار و روابط آدمها روزمره است اما همان اتفاقات مربوط به تناسخ فضا را قدری فانتزی میکند.
کیفیت آثار حاضر در جشنواره بالا است
وی افزود: طراحی صحنه ما مینیمال است و چندان واقعگرا نیست و خود فضای متن هم این را ایجاب میکرد. لباسها عادی است اما برخی جاها فضا را میشکند و همینطور برخی جلوههای ویژه در نمایش وجود دارد که خارق عادت است.
نصراللهی در پایان درباره جشنواره امسال بیان کرد: هنوز برای قضاوت جشنواره زود است اما برنامهریزیها تا به اینجای کار درست بوده است و امیدوارم این نظم تا اختتامیه هم ادامه داشته باشد. خیلی از کارگردانها و نویسندگان حاضر در جشنواره را میشناسم و کیفیت آثار بسیار بالا است. هم تیم بازبینی و هم تیم داوری آدمهای حرفهای هستند و گروههای حاضر در جشنواره آدمهای باتجربهای هستند و به نظر میرسد یک جشنواره حرفهای برگزار خواهد شد.
نمایش «تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» روز یکشنبه ۳۰ آذر در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ در سالن انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه میرود.
در این نمایش رامین سیاردشتی، امین موحدیپور، حامد ادوای، صدرا عیسیپور و محمد علیجانی به ایفای نقش پرداختهاند.
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار میشود.
نظر شما