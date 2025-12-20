به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی اشک‌تلخ، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت موعود (عج) استان کرمانشاه صبح شنبه در نشست «شورای سیاستگذاری، پشتیبانی و هماهنگی فعالیت‌های مهدوی استان» با تشریح وضعیت موجود و چالش‌های پیش‌رو اظهار کرد: عاجل‌ترین اقدام ما در مجموعه بنیاد مهدی موعود (عج) که هماهنگی‌های آن نیز صورت گرفته، برگزاری دوره‌های تخصصی تربیت مربی مهدویت است.

وی با اشاره به چالش‌های مالی این بنیاد افزود: همانطور که مستحضرید در نظام بودجه‌ریزی کشور، هیچ‌گونه بودجه‌ای برای خود بنیاد در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه دستگاه‌های اجرایی این منابع را تأمین کنند. اکنون به شدت به این حمایت نیاز داریم.

حجت‌الاسلام اشک‌تلخ ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر محبی نیز اذعان داشتند که بودجه‌ای آنچنان که باید، تخصیص داده نشده یا تأمین نشده است. بنابراین با توجه به حضور فرماندار محترم که به نمایندگی از مجموعه استانداری در جلسه حضور دارند، درخواست ما این است که منابع پایداری برای مباحث آموزشی، مسابقات و کارهای محتوایی بنیاد مصوب و به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

فضاسازی محیطی و ساماندهی مجموعه‌های مهدوی

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت موعود (عج) استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم فضاسازی شهری اشاره و تصریح کرد: نکته مهم دیگر فضاسازی محیطی در سطح شهر است؛ مباحث مهدوی باید به صورت منظم بر روی بیلبوردها و فضاهای تبلیغی شهر با همکاری نهادهای مسئول نشر داده شود.

وی همچنین بر لزوم احصاء و ساماندهی تمامی مجموعه‌ها، هیئات و مؤسساتی که فعالیت مهدوی انجام می‌دهند تأکید کرد و گفت: مسئولیت این ساماندهی بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی گذاشته شده است. جا دارد در اینجا تشکر ویژه‌ای از این سازمان داشته باشم که سال گذشته در بحث نیمه شعبان، با وجود کمبود بودجه، علی‌رغم همه مشکلات پای کار آمدند.

حجت‌الاسلام اشک‌تلخ با ارائه پیشنهادی مبنی بر تداوم برنامه‌ها در طول سال بیان کرد: پیشنهاد ما این است که اجتماعات بزرگ مهدوی در تمام طول سال به صورت مستمر برگزار شود و منحصر به نیمه شعبان نباشد. تحقق این امر نیازمند اهتمام تمام دستگاه‌ها و جریان‌های مردمی است؛ به‌ویژه عزیزان ما در سپاه پاسداران که معمولاً در تمامی برنامه‌ها با قدرت کار را پیش می‌برند.

وی در خصوص وضعیت عمرانی ساختمان بنیاد مهدویت استان نیز توضیح داد: ساختمان بنیاد هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حجت الاسلام اشک‌تلخ افزود: با تکمیل این ساختمان، بنیاد از این مهجوریت، غربت و وضعیت فعلی خارج خواهد شد؛ پروژه‌ای که سال‌هاست از زمان مرحوم آقای همتی برای آن تلاش شده و نیازمند توجه ویژه است.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت موعود (عج) استان کرمانشاه در پایان به برنامه‌های پیش‌رو برای نیمه شعبان اشاره کرد و گفت: با توجه به فرصت اندکی که باقی مانده، قرار است مانند سال‌های گذشته برنامه مفصل «شادپیمایی» برگزار شود.

وی تأکید کرد: می‌طلبد که تقسیم کار برای نیمه شعبان از همین الان صورت بگیرد تا در ایام منتهی به جشن، تنها جلسه نهایی برگزار شود. باید مباحث بودجه‌ای برای کارهای محتوایی و فرهنگی، موضوعات پذیرایی و تعیین مسیر راهپیمایی با ملاحظات هواشناسی و مدیریتی مشخص شود تا بتوانیم آن شوری که مدنظر است و پرشورتر از سال‌های قبل خواهد بود را شاهد باشیم.