به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی عبدی صبح شنبه در نشست «شورای سیاستگذاری، پشتیبانی و هماهنگی فعالیتهای مهدوی استان کرمانشاه» با اشاره به اهمیت همزمان شدن مناسبتهای ملی و مذهبی اظهار کرد: در سال گذشته شاهد تلفیق اعیاد مبارک شعبانیه با ایامالله دهه مبارک فجر بودیم؛ به طوری که ماه بهمن و نیمه شعبان با یکدیگر همزمان شدند و تقارن زیبایی میان اعیاد انقلاب اسلامی و جشنهای مهدوی پدید آمد.
وی افزود: بر همین اساس، شعار محوری و راهبردی سال گذشته با عنوان «جشن حضور با ظهور» نامگذاری شد که بیانگر پیوند عمیق میان حضور مردم در صحنه انقلاب و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) بود؛ برای امسال نیز باید منتظر ماند و دید که با توجه به مقتضیات زمان، چه شعار محوری برای این ایام انتخاب خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به تغییر و تحولات در ساختار ستاد اعیاد شعبانیه اشاره کرد و گفت: بر اساس احکام صادر شده در سطح ملی، حجتالاسلام والمسلمین سید مسعود پورسیدآقایی به عنوان رئیس ستاد اعیاد شعبانیه کل کشور منصوب شدهاند.
حجتالاسلام عبدی با تشریح وضعیت این ستاد در استان کرمانشاه بیان کرد: در سطح استان نیز با توجه به اینکه برادر عزیزمان جناب حجتالاسلام والمسلمین اشکتلخ، هماکنون مسئولیت دبیری بنیاد مهدویت استان را بر عهده دارند و زحمات اصلی این بنیاد بر دوش ایشان است، حکمی برای ایشان جهت تصدی ریاست ستاد اعیاد شعبانیه استان تدارک دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: این حکم قرار است در محضر آیتالله غفوری، نماینده محترم ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تقدیم ایشان شود تا فعالیتها با قوت بیشتری پیگیری گردد.
حجت الاسلام عبدی همچنین از تدوین برنامههای گسترده برای ایام پیشرو خبر داد و تصریح کرد: برنامههای متعدد و متنوعی از سوی ستاد اعیاد شعبانیه تدارک دیده شده است که به حجتالاسلام اشکتلخ تحویل داده خواهد شد تا با مدیریت ایشان اجرایی شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان بر ضرورت همکاری همهجانبه نهادها تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و با بهرهگیری از ظرفیت تقارن ایام دهه فجر و ماه شعبان، بتوانیم زمینهساز ظهور باشیم. هدف نهایی این است که بتوانیم فهمِ «تمدنسازی قبل از ظهور» را به درستی به نسل جوان، نوجوان و آحاد مردم جهان معرفی و تبیین کنیم.
نظر شما