۷۵ روستای قائنات زیرپوشش طرح بهارستان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی امروز شنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به پیشرفت‌های گسترده در توسعه شبکه برق شهرستان، بیان کرد: سایت‌های نهضت ملی در آریان‌شهر، نیم‌بلوک، خضری دشت‌بیاض، اسفدن و همچنین سایت‌های ۴۹ و ۳۶ هکتاری قاین به‌طور کامل برقدار شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۴ کیلومتر شبکه‌برق در سایت ۵۶۰ هکتاری در دست اجرا است.

مدیر توزیع نیروی برق قائنات با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عوارض و اعتبارات روستایی گفت: در سه سال گذشته حدود ۷۵ روستا در سطح شهرستان به‌طور کامل بهسازی شده‌اند.

خسروی ادامه داد: تیرهای فرسوده و تیرهای سطح معابر تعویض و شبکه‌های تک‌فاز تقویت و تبدیل شده‌اند که ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی فراهم آورده است.

استقبال چشمگیر از سرمایه‌گذاری خورشیدی

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی انجام‌شده، اظهار داشت: استقبال سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی خورشیدی بسیار خوب بوده و هم مشترکان خانگی و صنعتی و هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری تا ظرفیت ۲۰۰ کیلووات وارد این حوزه شده‌اند.

خسروی همچنین از پیشرفت پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر خبر داد و گفت: در شهرک صنعتی فاز دوم حدود چهار مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز صادر شده که سه مگاوات آن وارد مدار شده و یک مگاوات دیگر در حال اجراست.

مدیر توزیع برق قائنات درباره اقدامات هوشمندسازی شبکه گفت: ابتدا مشترکان پرمصرف را هدف قرار داده‌ایم تا بتوانیم بار شبکه را در تابستان مدیریت کنیم. کنترل مصرف این مشترکان به‌صورت هوشمند انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه همکاری صنایع و بخش کشاورزی در مدیریت مصرف بسیار مؤثر بوده است، تأکید کرد: برای تداوم برق در ساعات اوج مصرف، نیاز به همکاری تک‌تک مشترکان داریم و هرچه میزان همکاری بیشتر باشد، قطعی برق کمتر خواهد بود.