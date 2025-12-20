دشتی پور: ۳۲ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی ایلام مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دشتی پور صبح شنبه در آئین رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با قدردانی از حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های امدادی، بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای فصل سرما تأکید کرد.

وی اظهار داشت: هر ساله با آغاز فصل زمستان، رزمایش مشترک با حضور پلیس، نیروهای انتظامی، اورژانس، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار می‌شود تا آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم افزایش یابد.

دشتی‌پور با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان ایلام گفت: توپوگرافی ویژه استان، ترددهای فصلی و عبور گسترده زائران عتبات عالیات، مسئولیت مجموعه راهداری را دوچندان کرده است. سامانه‌های ثبت تردد تاکنون بیش از ۵۶ میلیون تردد را در محورهای استان ثبت کرده‌اند که این آمار اهمیت ایمنی راه‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: برای زمستان ۱۴۰۴، تعداد ۳۲ اکیپ راهداری، ۲۳ راهدارخانه ثابت و سیار و بیش از ۲۷۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در سطح محورهای استان مستقر شده‌اند. همچنین یک‌هزار تن نمک و ۱۰ هزار تن شن و ماسه در راهدارخانه‌ها و سوله‌های پیش‌بینی‌شده دپو شده است تا عملیات زمستانی در کمترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با تبریک روز راهدار و روز حمل‌ونقل و رانندگان، تصریح کرد: راهداران ایلام در گرمای طاقت‌فرسا و سرمای سخت زمستان همواره در کنار سایر دستگاه‌ها پای کار هستند و با عزم جدی خدمت‌رسانی به مردم را ادامه می‌دهند. امیدوارم با توفیق الهی، در زمستان پیش‌رو نیز با خدمت صادقانه، رضایت مردم استان را جلب کنیم.