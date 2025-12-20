معراجی فر: تردد تمامی قطارهای مسافری خراسان رضوی در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد معراجی فر اظهار کرد: با توجه به شدت بارش برف و برودت هوا از روز گذشته، تاکنون تردد هیچ‌یک از قطارهای مسافری لغو نشده و تمامی سفرها طبق برنامه زمان‌بندی‌شده و بدون بروز مشکل خاصی در حال انجام است.

مدیر روابط‌عمومی راه‌آهن خراسان رضوی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و از ابتدای شروع بارش‌ها، با تلاش شبانه‌روزی همکاران راه‌آهن استان، ۳۹ هزار نفر از مسافران و زائران امام رضا (ع) در قالب ۷۹ رام قطار رفت و برگشت از شهرهای مختلف استان و مسیرهای منتهی به مشهد جابه‌جا شدند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ایجاد هرگونه تغییر احتمالی در برنامه حرکت قطارهای مسافری، اطلاع‌رسانی لازم از طریق پیامک به مسافران انجام خواهد شد.

معراجی‌فر تأکید کرد: با توجه به بارندگی و ترافیک سنگین در معابر شهری منتهی به ایستگاه راه‌آهن مشهد، از مسافران درخواست می‌شود با توجه به حرکت قطارها طبق برنامه، زمان بیشتری را برای رسیدن به ایستگاه در نظر بگیرند تا بدون دغدغه و با آرامش سفر خود را آغاز کنند.