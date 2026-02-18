به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه، نمایش «رویای آمریکایی» نوشته تنسی ویلیامز و ترجمه حمید سمندریان و با دراماتورژی و کارگردانی علی حضرتی، که در دور نخست در عمارت نوفل لوشاتو اجرا شد، دور دوم اجراهای خود را در تماشاخانه لبخند از سر میگیرد.
این نمایش در دور نخست از هفدهم دی ۱۴۰۴، نخستین اجرای خود را در عمارت نوفللوشاتو، روی صحنه برد و پس از آن با قطعی اینترنت و تعطیلی سالنهای تئاتری مواجه شد.
در این نمایش ۷۵ دقیقهای، بازیگرانی همچون امیر کردی، زهره خزایی، مهتاب عباسیفرد، احمدرضا میرجبی، محمدجواد رضوانی و پارسا عابدی طاری ایفای نقش میکنند. از دیگر عوامل این نمایش میتوان به مهیار مسیبزاده سرپرست گروه کارگردانی، میلاد تاجیک مدیریت تولید، آیدا ربانی دستیار کارگردان، روژین اکبری، الهه علیجانی، ملیکا حسین، مبینا سعیدی و هیوا میرک طراحی صحنه، لباس و چهرهپردازی و گروه 3djat ساخت اکسسوارها اشاره کرد. همچنین امیر پارسائیانمهر مدیر روابطعمومی و تبلیغات و تیم تبلیغات شامل، میثم سربندی، علیرضا علیاری، سپهر علی محمدی و علیرضا شریفزاده عکاس رسمی پروژه است.
«رویای آمریکایی» حاصل ۲ سال تحقیق و تمرین گروهی از دانشجویان و هنرمندان جوان است و با نگاهی هجوآمیز و کمدی سیاه، زندگی خانواده وینگفیلد در دهه ۳۰ آمریکا را روایت میکند. داستان نمایش به رویاهای از دست رفته و زندگی تباه شده اعضای خانواده میپردازد؛ رویاهایی که مادر خانواده برای فرزندان محدود کرده و اکنون فرزندان آنها را بروز میدهند.
پیشفروش اینترنتی دور جدید این نمایش در سایت تیوال آغاز شده است.
