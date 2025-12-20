  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

برگزاری ویژه برنامه‌ موسیقایی «چله نوا» در فرهنگسرای بهمن

برگزاری ویژه برنامه‌ موسیقایی «چله نوا» در فرهنگسرای بهمن

«چله نوا»؛ ویژه برنامه‌ای موسیقایی به مناسبت پاسداشت آئین «شب یلدا» با حمایت دفتر امور موسیقی توسط انجمن موسیقی ایران و فرهنگسرای بهمن‌ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «چله نوا» عنوان ویژه برنامه‌ای موسیقایی به مناسبت پاسداشت آئین «شب یلدا» است که روز یکشنبه بیستم آذر ماه با حمایت دفتر امور موسیقی توسط انجمن موسیقی ایران و فرهنگسرای بهمن‌ پیش روی شهروندان قرار می گیرد.

آغاز این رویداد از ساعت ۱۵ با اجرای موسیقی میدانی در کنار غرفه‌های یلدایی در محوطه فضای باز فرهنگسرای بهمن است و از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروه‌های موسیقی در سالن‌ مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید آوینی اجرا دارند.

بر اساس برنامه ارائه شده، گروه‌های نوای سیمره (موسیقی لری)، رهاب (موسیقی آذری)، خاطره‌ها (موسیقی پاپ)، ارکستر سازهای بادی تهران و گروه کر فرهنگسرای بهمن در این رویداد برای مخاطبان می‌نوازند.

کد خبر 6695862
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها