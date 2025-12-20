احسان به والدین در ردیف توحید است؛ حجاب، عامل صیانت از شخصیت زن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح شنبه در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر، ضمن تبریک این مناسبت، بر اهمیت جایگاه مادر در آموزه‌های اسلامی و لزوم احترام و احسان به والدین تأکید کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال احسان به پدر و مادر را بلافاصله پس از توحید قرار داده و این نشان‌دهنده اهمیت بسیار بالای جایگاه والدین، به‌ویژه مادر، در اسلام است. به‌گونه‌ای که حتی کوچک‌ترین بی‌احترامی و رنجاندن خاطر آنان، حتی با گفتن کلمه‌ای مانند اُف، به‌شدت نهی شده است.

امام جمعه اصفهان در پاسخ به شبهات مطرح‌شده درباره حقوق زنان در اسلام گفت: زن و مرد در اسلام از نظر انسانیت، شخصیت و ارزش‌های الهی در جایگاه برابر قرار دارند و تفاوت نقش‌ها به‌معنای برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست.

وی با بیان اینکه مدیریت مرد در خانواده ناشی از تقسیم مسئولیت‌هاست، افزود: اسلام می‌خواهد زن و مرد به‌عنوان انسان‌هایی دارای شخصیت، هویت و خودباوری، الگویی برای جامعه و جهان باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با ا نتقاد از سبک زندگی غربی و نگاه ابزاری به زن، تصریح کرد: در فرهنگ غرب، زن به‌عنوان کالایی برای لذت معرفی می‌شود و برهنگی را نشانه پیشرفت می‌دانند، درحالی‌که این نگاه در حقیقت موجب سلب شخصیت انسانی زن می‌شود.

حجاب موجب می‌شود زن به‌عنوان انسانی دارای هویت و ارزش شناخته شود

وی در مقابل، حجاب را عامل حفظ کرامت و شخصیت زن دانست و بیان کرد: حجاب موجب می‌شود زن به‌عنوان انسانی دارای هویت و ارزش شناخته شود و از آزار و آسیب‌های اجتماعی مصون بماند، همان‌گونه که اشیای ارزشمند همواره در جای امن نگهداری می‌شوند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن علیه جوانان و زنان گفت: هدف دشمن ضربه‌زدن به روحیه دینی و هویت معنوی جامعه است و با تغییر باورها به دنبال بی‌هویت‌سازی نسل جوان هستند.

وی با اشاره به نقش زنان در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی، زنان ایران را عامل اصلی بسیاری از سربلندی‌ها و پیشرفت‌های کشور دانست و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رسیده است که هیچ کشوری جرأت تعرض زمینی به آن را ندارد و این اقتدار مرهون ایثارگری‌ها به‌ویژه نقش‌آفرینی زنان است.

امام جمعه اصفهان بر اهمیت معرفی الگوهای اصیل اسلامی همچون حضرت زهرا (س) به نسل جوان تأکید کرد و از بانوان شاغل خواست در تبیین این الگوها و ارزش‌ها در محیط‌های اداری و اجتماعی پیشگام باشند.

وی همچنین با اشاره به توصیه‌های قرآن کریم درباره فرزندآوری گفت: خداوند به‌صراحت بیان می‌کند که فرزندان خود را از ترس فقر از بین نبرید، چراکه رزق و روزی در دست پروردگار است و یکی از ریشه‌های کاهش فرزندآوری و سقط جنین، ضعف ایمان و ترس از آینده معیشتی است.

تقویت حضور اجتماعی زنان با حفظ هویت اسلامی؛ رویکرد نهادهای استان اصفهان

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین ناجی، مدیرکل شورای هماهنگی استان اصفهان، گزارشی از برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن با شعار بانوی ایرانی، الگوی مقاومت و مظهر نجابت ارائه داد و حضرت زهرا (س) را الگوی کامل حضور اجتماعی مسئولانه همراه با حفظ ارزش‌های اسلامی معرفی کرد.

وی با تبیین الگوی سوم زن مسلمان ایرانی اظهار کرد: این الگو، نه زن منزویِ سنتی شرقی است و نه زن ابزاریِ غربی، بلکه زنی است که هویت ایرانی اسلامی خود را حفظ کرده و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی نقش‌آفرین است.

ناجی برگزاری صدها برنامه تخصصی، نمایشگاهی و آموزشی در سطح استان، تجلیل از مادران و همسران شهدا به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و تقویت پیوست رسانه‌ای برنامه‌ها نسبت به سال گذشته را از جمله اقدامات این ستاد برشمرد.

در بخش پایانی این دیدار، مریم فاتحی‌زاده، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، نقش زنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی را اثرگذار و بی‌بدیل دانست و رویکرد دولت در حوزه زنان را مبتنی بر توانمندسازی و فرصت‌آفرینی عنوان کرد.

وی با تشریح اهداف و مأموریت‌های دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای ملی و استانی تأکید کرد و افزود: فراهم‌سازی بستر مشارکت فعال زنان در تصمیم‌سازی و مدیریت اجرایی کشور، از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.