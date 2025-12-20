  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

صفاری: برخورد سواری کوییک با عابر پیاده یک کشته بر جا گذاشت

صفاری: برخورد سواری کوییک با عابر پیاده یک کشته بر جا گذاشت

رشت - رئیس پلیس راه گیلان از جان باختن یک نفر بر اثر برخورد با سواری کوییک با عابر پیاده در محور آستارا به تالش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به تالش بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری کوییک که در مسیر آستارا به تالش محدوده غلام محله در حال حرکت بود، با عابر پیاده که قصد عبور از عرض راه را داشته، برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: متأسفانه در این برخورد، عابر پیاده که خانمی ۶۰ ساله بوده است به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از سوی سواری کوییک اعلام کرده‌اند.

سرهنگ صفاری در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف اند هنگام حرکت، توجه کامل به جلو داشته باشند، اضافه کرد: بی توجهی به جلو از علل عمده تصادفات رانندگی می‌باشد و می‌تواند باعث حوادث این چنینی و به خطر افتادن جان افراد شود.

کد خبر 6695968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها