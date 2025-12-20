صفاری: برخورد سواری کوییک با عابر پیاده یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به تالش بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری کوییک که در مسیر آستارا به تالش محدوده غلام محله در حال حرکت بود، با عابر پیاده که قصد عبور از عرض راه را داشته، برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: متأسفانه در این برخورد، عابر پیاده که خانمی ۶۰ ساله بوده است به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از سوی سواری کوییک اعلام کرده‌اند.

سرهنگ صفاری در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف اند هنگام حرکت، توجه کامل به جلو داشته باشند، اضافه کرد: بی توجهی به جلو از علل عمده تصادفات رانندگی می‌باشد و می‌تواند باعث حوادث این چنینی و به خطر افتادن جان افراد شود.