به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی میراحمدی ظهر شنبه در مراسم آغاز رزمایش ترافیک پلیس ویژه طرح زمستانه پلیس در مقر فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار داشت: هدف از برگزاری این رزمایش کاهش تلفات و سوانح رانندگی است.

وی از کاهش ۱۳ درصد تلفات جاده‌ای در استان طی سال جاری خبر داد و افزود: برای به حداقل رسیدن این آمار با رانندگان دارای رفتار پر خطر به طور جد برخورد می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان طرح زمستانه پلیس را اقدامی برای تقویت ایمنی کاربران جاده‌ای دانست و اظهار داشت: به این منظور علاوه بر دوربین‌های ثابت، گشت‌های سیار نیز برقرار و پایش هوایی نیز در دستور کار است.

میراحمدی خواستار همراهی مسافران و زائران در انجام طرح زمستانه پلیس شد و تصریح کرد: داشتن تجهیزات زمستانی و همکاری با پلیس راه هنگام مسدود شدن محورها مورد تاکید است.

وی از استقرار پلیس راه در نقاط حساس و حادثه خیز خبر داد و افزود: هدف این اقدام کمک به در راه ماندگان در فصل زمستان و کاهش حوادث جاده‌ای است.