صالحی عمران: آموزش و پرورش زیربنای توسعه پژوهش در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی عمران ظهر شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش، با اشاره به نقش بنیادین آموزش و پرورش در پیشرفت علمی کشور اظهار کرد: دانش همواره با شناخت همراه است و اگر این شناخت بهدرستی شکل گیرد، زمینهساز پژوهشهای اثربخش و کاربردی خواهد بود.
وی آموزش و پرورش را نهادی اثرگذار در حوزههای آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان مازندران اقدامات قابل توجهی در راستای ارتقای پژوهش و تقویت بنیانهای علمی دانشآموزان انجام داده است.
در ادامه این همایش، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با تأکید بر نقش حیاتی پژوهش در پویایی نظام تعلیم و تربیت گفت: زنده بودن پژوهش، نشانه پویایی و حرکت رو به جلوی آموزش و پرورش است.
فریدون کلبادی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون اتکا به دانش و پژوهش امکانپذیر نیست، تصریح کرد: در دنیای امروز، کشورها باید از مصرفکننده علم به تولیدکننده و صادرکننده دانش تبدیل شوند، چراکه پژوهش نیرویی تحولآفرین در برنامهریزی هوشمند و آیندهنگرانه است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی تأکید کرد و افزود: استفاده صحیح از این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در پیشرفت و تعالی جامعه ایفا کند.
