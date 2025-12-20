کوپن وزیر تمام شده!

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: در حالی که مجلس و دولت همچنان منتظرند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساخت طرح کالابرگ الکترونیک را فراهم کند، احمد میدری در اظهاراتی عجیب باز هم از تمایل خودش به اجرای طرح کوپن خبر داد و خواستار موافقت دولت و مجلس با این موضوع شد. وزیر کار روز پنجشنبه در قزوین گفت: «اگر مجلس و دولت بپذیرند مانند دهه ۶۰ کوپن داده شود، آمادگی اجرای آن را داریم، تصور اینکه ارائه کوپن مختص زمان جنگ است، اشتباه است».

این اظهار نظر میدری یک بی‌توجهی و دهن‌کجی آشکار به نمایندگان مجلس و خلاف همه توافقات پیشین دولت و مجلس برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است. نزدیک یک سال است مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساخت طرح کالابرگ الکترونیک را فراهم کند. در این مدت زمان‌های مختلفی برای اجرای این طرح تعیین شده است. آخرین‌بار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت این طرح از اوایل آبان‌ماه و برای ۳ دهک درآمدی اجرا خواهد شد. در همه این ماه‌ها اما هیچ اقدام ویژه‌ای از سوی وزارت تعاون برای انجام این طرح انجام شده است.

همزمان با افزایش قیمت اجناس بویژه کالاهای اساسی، مجلس و دولت برای حفظ توان قدرت مردم، مشخصاً اقشار کم‌درآمد، سبدهای حمایتی در نظر گرفتند. با توجه به سابقه این سبدهای حمایتی و تأثیر تورم‌زای آن، تصمیم گرفته شد برای مهار تورم، این سبدهای حمایتی از طریق کالابرگ الکترونیک در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز گنجانده شد.

در این بین تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ارائه کالاهای اساسی با قیمت ثابت به مردم، باعث شد تلاش دولت و مجلس برای اجرایی کردن موضوع کالابرگ الکترونیک بیشتر شود. در این راستا صدها ساعت در دولت و مجلس برای تحقق منابع این طرح جلسه برگزار و نهایتاً منابع مورد نیاز اجرای این طرح فراهم شد.

با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این طرح، در تحقق زیرساخت طرح کالابرگ الکترونیک ناکام ماند. احمد مدیری که در یک سال گذشته انتقادات زیادی نسبت به تمرکز وی بر انتصابات سیاسی و حزبی در وزارتخانه تحت نظرش مطرح شده، با گذشت یک سال، هنوز نتوانسته زیرساخت اجرایی طرح کالابرگ الکترونیک را مهیا کند. این موضوع باعث شد بسته‌های حمایتی دولت برای کمک به معیشت خانوار اجرایی نشود و فشار تورمی بر جامعه بیشتر شود.

محمدباقر قالیباف مهرماه امسال اعلام کرد طرح کالابرگ الکترونیک در آبان و برای ۳ دهک جامعه اجرا می‌شود. با این حال این طرح در آبان اجرایی نشد؛ چرا؟ تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد زیرساخت طرح کالابرگ الکترونیک. در حالی که برخی دولتی‌ها مدعی بودند زیرساخت کالابرگ الکترونیک در حال آماده شدن است، اواسط آبان‌ماه، اظهارات سخنگوی دولت و تاکیدش بر ارائه سبد کالا و همراهی احمد میدری با او باعث اعتراض نمایندگان مجلس شد. ۲۰ آبان در برنامه مجلس که با حضور رئیس‌جمهور و وزرای دولت برای بررسی عملکرد دولت برگزار شد، میدری به جای آنکه درباره پیشرفت آماده‌سازی طرح کالابرگ الکترونیک سخن بگوید و درباره دلایل تعلل در آماده‌سازی این طرح توضیح دهد، در اظهاراتی عجیب از اجرایی شدن سبد کالا گفت.

این اظهارات با واکنش رئیس مجلس مواجه شد. قالیباف در این باره به میدری تذکر داد که بی‌توجهی او به قانون کالابرگ الکترونیک، خلاف توافقات پیشین دولت و مجلس و همین‌طور خلاف برنامه هفتم است. قالیباف به تلاش‌های نمایندگان مجلس و دولت برای تأمین منابع اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و از میدری به خاطر دور زدن قانون و بی‌توجهی به توافقات و تعهدات، انتقاد کرد. در واقع انتقاد قالیباف از میدری، به خاطر این بود که او در عمل نشان داد با وجود برگزاری صدها جلسه میان نمایندگان مجلس و دولت و انجام توافقاتی مانند تأمین منابع اجرای این طرح اما او با تعلل بیش از اندازه، یا نمی‌تواند، یا نمی‌خواهد طرح کالابرگ الکترونیک را انجام دهد.

اجماع در رفتن میدری

احمد میدری از جمله وزرایی است که از همان زمان معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تردیدهایی جدی درباره توانایی‌اش وجود داشت. با این حال نمایندگان مجلس برای نشان دادن همراهی خود با دولت، به او هم رأی اعتماد دادند حال اما در یک سال گذشته، آنچه از میدری دیده شد، انتصابات حزبی و سیاسی و تبدیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک باشگاه سیاسی است. سوءمدیریت در موضوع بررسی یارانه‌ها و حذف افراد یارانه‌بگیر و ناکارآمدی آشکار در ماجرای طرح کالابرگ الکترونیک، باعث شد هم مجلس و هم دولت نسبت به ناکارآمدی و ضرورت تغییر او به اجماع برسند.

ضمن اینکه بر اساس گزارشات دریافتی «وطن امروز»، خود میدری نیز اعتراف کرده نمی‌تواند طرح کالابرگ را اجرا کند؛ به همین خاطر جزو وزرایی است که هم دولت و هم مجلس نسبت به تغییر او اجماع و اتفاق نظر دارند. ضمن اینکه استیضاح میدری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است ولی با آنکه تمایل مجلس بر اعمال ترمیم کابینه توسط دولت است اما رئیس‌جمهور تاکنون از این اقدام خودداری کرده است.

تعلل عجیب پزشکیان در تغییر احمد مدیری در حالی است که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر درباره انتخاب گزینه جایگزین میدری نیز صحبت‌هایی انجام و جلساتی برگزار شده است. بر اساس اخبار دریافتی «وطن امروز»، مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، غلامرضا پناه، معاون وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت گزینه‌های جدی برای جایگزینی احمد میدری هستند.

با این وجود رئیس‌جمهور تاکنون از تغییر میدری خودداری کرده است، چرا که برخی مقامات دولتی در پاستور تمایل دارند این تغییرات از طریق مجلس انجام شود؛ به عبارتی توپ در زمین مجلس انداخته شود. «وطن امروز» پیش از این در تاریخ ۲۷ آذر در گزارشی با عنوان «تعلل نکنید» برخی دلایل تأخیر و تعلل دولت در ترمیم کابینه را توضیح داد. بر همین اساس، برخی مناسبات و ملاحظات شخصی باعث تعلل مسعود پزشکیان در ترمیم کابینه شده است.