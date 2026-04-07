میدری: در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونان و روسای شرکت‌های تابعه این وزارتخانه با اشاره به ظرفیت شرکت صنایع شیر ایران و شبکه توزیع گسترده آن (حدود ۱۳۶ هزار فروشگاه) ‌گفت: با این شیوه از شرکت های تولیدی که پیش از این با چالش مواجه بوده‌اند حمایت می شود.

وی افزود: در حال حاضر، بخشی از محصولات این شرکت‌ها فرآوری شده و به کشورهای همسایه صادر می‌شود که این خود نشان‌دهنده توانمندی صادراتی کشور است.

میدری تصریح کرد: بیشترین روند کاهشی در خرید، مربوط به بخش رستوران‌ها و هتل‌ها بوده است.

وزیر کار در ادامه به راه‌اندازی «پویش امداد مهارت» اشاره و تاکید کرد: طی این پویش، نیروهای متخصص به مناطق آسیب‌دیده اعزام خواهند شد تا عملیات تعمیرات را به صورت رایگان انجام دهند، مشروط بر آنکه ابزار و لوازم مورد نیاز را بخش‌های دیگر تأمین کنند.

میدری همچنین به ظرفیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع شیر، پتروشیمی، زغال‌سنگ، معادن و فلزات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد اما تلاش می‌کنیم مبادی واردات کالا های اساسی جنوب کشور از مرزهای شرقی، غربی و شمالی کشور هم افزایش یاید. این سیاستی است که دولت دنبال می کند.

میدری ادامه داد: با توجه به توزیع کالابرگ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تلاش می کند میزان واردات کالاهای اساسی افزایش یابد.

وزیر کار با اشاره به سیاست دولت در سپردن فعالیت‌های اجرایی به بخش خصوصی اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است در حوزه‌های مختلف از جمله راهبری معادن با بخش خصوصی همکاری کند.

وی پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی را از دیگر اقدامات وزارت تعاون در این دوران عنوان کرد.

میدری با اشاره به شرایط کنونی از تقویت سامانه های وزارت تعاون و دستگاه‌های تابعه برای بهبود خدمات غیر حضوری خبر داد و گفت: خدمات دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه از طریق سامانه‌ها به صورت برخط در دسترس قرار دارد.

در ادامه این نشست معاونان و روسای سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از اقدامات انجام شده در جنگ رمضان ارائه کردند.

راه‌اندازی نهضت‌ فراگیر در خصوص تعاونی‌ها

اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز در این نشست نقطه نظرهای خود را مطرح کردند. علی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در این نشست اظهار کرد: مدیریت وزارتخانه در نحوه اجرای موضوع کالابرگ به خوبی انجام شده است، اما برخی مصوبات نیازمند اصلاح فوری هستند.

در ادامه دیگر نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر روحیه بالای مردم برای مشارکت در عبور از بحران، خواستار تبدیل تهدیدهای فعلی به فرصتی برای تحقق واقعی اقتصاد مردمی شد.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واقع وزارت اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: اکنون بهترین زمان برای راه‌اندازی یک نهضت فراگیر در حوزه تعاونی‌ها است تا زنجیره‌های تولید و توزیع در بخش کالاهای اساسی و مصرفی، بر پایه توان مردم و با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی همچون بسیج، مساجد و محلات بازخوانی و تقویت شود.

ایزدخواه الگوی «اقتصاد محله‌محور» وزارت رفاه را در شرایط جنگی مناسب دانست و بر عملیاتی کردن این شیوه تاکید کرد.

وی افزود: این الگوسازی که ریشه در ارکان اقتصاد مقاومتی دارد، نباید تنها به دوران جنگ محدود شود؛ بلکه باید به عنوان یک میراث ماندگار برای دوران پس از جنگ نیز تقویت گردد تا ساختار اقتصادی کشور برای همیشه در برابر تکانه‌های بیرونی مصون بماند.