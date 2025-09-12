۷۹ سارق لنجانی به ۲۰۵ سرقت اعتراف کردند

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان لنجان، طرح امنیت محله محور با هدف دستگیری سارقان و متهمان تحت تعقیب به صورت گسترده در سطح شهرستان اجرایی شد.

وی گفت: مأموران در این طرح با بررسی‌های دقیق و تحقیقات گسترده میدانی موفق شدند ۷۹ سارق و متهم متواری و تحت تعقیب را شناسایی و در چند عملیات این افراد را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان در پایان خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه پلیس به ۲۰۵ فقره انواع سرقت اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.