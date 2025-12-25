  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

۳۲ متهم تحت تعقیب در فلاورجان دستگیر شدند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از دستگیری ۳۲ متهم تحت تعقیب مراجع قضائی توسط مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پیگیری بخشی از مطالبات مردمی، دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب در شهرستان اجرایی شد.

وی افزود: مأموران پلیس این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی در سطح شهرستان موفق شدند ۳۲ متهم تحت تعقیب و متواری را شناسایی و در چند عملیات هماهنگ و منسجم آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان عمده اتهامات افراد دستگیر شده را مربوط به جرایم مالی، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت و اختلافات خانوادگی عنوان و گفت: متهمان دستگیر شده در این طرح پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی مربوطه تحویل داده شدند.

