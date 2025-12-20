  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

طالب‌نیا: احیای بناهای تاریخی کردستان را به مقصد گردشگری تبدیل می‌کند

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: با احیای بناهای تاریخی و ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی، زمینه تبدیل کردستان به یکی از مقاصد شاخص گردشگری فرهنگی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا، ظهر شنبه در نشستی با حضور حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و جمعی از کارکنان این اداره‌کل در سنندج، به تشریح برنامه‌های این مجموعه برای توسعه گردشگری فرهنگی پرداخت.

وی با اشاره به برنامه راه‌اندازی موزه سکه در استان اظهار کرد: با همکاری موزه ملی ایران، موزه تخصصی سکه در کردستان ایجاد خواهد شد تا این استان به مرکز مطالعات سکه‌شناسی غرب کشور و محل فعالیت کارگاه‌های تخصصی مرمت و پژوهش سکه‌ها تبدیل شود.

طالب‌نیا افزود: راه‌اندازی این موزه می‌تواند جایگاه علمی و پژوهشی کردستان را در حوزه مطالعات میراث‌فرهنگی تقویت کند و بستری برای حضور پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه فراهم آورد.

رونق صنایع‌دستی با ثبت ملی و ایجاد بازارچه‌های دائمی

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به عملکرد استان در حوزه صنایع‌دستی گفت: در مدت کوتاه اخیر، دو نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در استان برگزار شد و امسال ۳۳ اثر از مجموع ۸۵ اثر ارائه‌شده توسط ۶۵ هنرمند کردستانی، پس از ارزیابی هیئت داوران، موفق به ثبت ملی و دریافت مهر اصالت شدند.

وی در ادامه از برنامه ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری سنندج، دو بازارچه دائمی در ورودی‌های شهر و در پارک‌های نیشتمان و معلم راه‌اندازی خواهد شد و ساختمان مجموعه «خانه کرد» نیز به یک ساختار حرفه‌ای فروشگاهی برای عرضه محصولات هنری و صنایع‌دستی تبدیل می‌شود.

توانمندسازی هنرمندان و بانوان سرپرست خانوار

طالب‌نیا با اشاره به تخصیص فضاهای جدید برای توسعه صنایع‌دستی بیان کرد: فضاهای کارگاهی و انبارهای سابق غله، با پیگیری استاندار و وزیر محترم، در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی قرار خواهد گرفت تا به بازارچه دائمی صنایع‌دستی تبدیل شود و بخشی از این فضا به بانوان سرپرست خانوار اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: این رویکرد علاوه بر حفظ و ترویج صنایع‌دستی بومی، به توانمندسازی اقتصادی هنرمندان و اقشار آسیب‌پذیر کمک خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، با محوریت احیای بناهای تاریخی و تقویت صنایع‌دستی، می‌تواند کردستان را به قطب گردشگری فرهنگی غرب کشور تبدیل کرده و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی پایداری برای مردم و هنرمندان استان ایجاد کند.

