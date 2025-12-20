به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا، ظهر شنبه در نشستی با حضور حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولیفقیه در استان، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و جمعی از کارکنان این ادارهکل در سنندج، به تشریح برنامههای این مجموعه برای توسعه گردشگری فرهنگی پرداخت.
وی با اشاره به برنامه راهاندازی موزه سکه در استان اظهار کرد: با همکاری موزه ملی ایران، موزه تخصصی سکه در کردستان ایجاد خواهد شد تا این استان به مرکز مطالعات سکهشناسی غرب کشور و محل فعالیت کارگاههای تخصصی مرمت و پژوهش سکهها تبدیل شود.
طالبنیا افزود: راهاندازی این موزه میتواند جایگاه علمی و پژوهشی کردستان را در حوزه مطالعات میراثفرهنگی تقویت کند و بستری برای حضور پژوهشگران و علاقهمندان این حوزه فراهم آورد.
رونق صنایعدستی با ثبت ملی و ایجاد بازارچههای دائمی
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به عملکرد استان در حوزه صنایعدستی گفت: در مدت کوتاه اخیر، دو نمایشگاه ملی صنایعدستی در استان برگزار شد و امسال ۳۳ اثر از مجموع ۸۵ اثر ارائهشده توسط ۶۵ هنرمند کردستانی، پس از ارزیابی هیئت داوران، موفق به ثبت ملی و دریافت مهر اصالت شدند.
وی در ادامه از برنامه ایجاد بازارچههای دائمی صنایعدستی خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری سنندج، دو بازارچه دائمی در ورودیهای شهر و در پارکهای نیشتمان و معلم راهاندازی خواهد شد و ساختمان مجموعه «خانه کرد» نیز به یک ساختار حرفهای فروشگاهی برای عرضه محصولات هنری و صنایعدستی تبدیل میشود.
توانمندسازی هنرمندان و بانوان سرپرست خانوار
طالبنیا با اشاره به تخصیص فضاهای جدید برای توسعه صنایعدستی بیان کرد: فضاهای کارگاهی و انبارهای سابق غله، با پیگیری استاندار و وزیر محترم، در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی قرار خواهد گرفت تا به بازارچه دائمی صنایعدستی تبدیل شود و بخشی از این فضا به بانوان سرپرست خانوار اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: این رویکرد علاوه بر حفظ و ترویج صنایعدستی بومی، به توانمندسازی اقتصادی هنرمندان و اقشار آسیبپذیر کمک خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، با محوریت احیای بناهای تاریخی و تقویت صنایعدستی، میتواند کردستان را به قطب گردشگری فرهنگی غرب کشور تبدیل کرده و فرصتهای اقتصادی و فرهنگی پایداری برای مردم و هنرمندان استان ایجاد کند.
نظر شما