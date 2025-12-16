به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر سه شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی ویژه شب چله که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری، فرماندار سنندج و جمعی از مسئولان استانی و با همکاری فرمانداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به شب چله جهانی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در راستای پاسداشت این آئین کهن در استان تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته به شمار می‌رود، افزود: در این رویداد، آثار هنرمندان صنایع‌دستی کردستان در رشته‌هایی همچون گلیم‌بافی، نازک‌کاری و تولیدات چوبی، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، کلاش، پوشاک محلی، ارغوان‌بافی، مصنوعات چرمی، آبگینه، نساجی سنتی، رودوزی‌های سنتی و سازهای ایرانی در معرض دید و فروش قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج و رونق صنایع‌دستی بومی استان عنوان کرد و گفت: حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای معرفی و عرضه آثار آنان، نقش مهمی در توسعه این حوزه دارد، چرا که هنرمندان کردستان با خلاقیت و مهارت خود، آثار فاخر و ارزشمندی تولید می‌کنند.

طالب‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات هنرمندان و صنعتگران، خاطرنشان کرد: با شناسایی مشکلات و تقویت حمایت‌ها، می‌توان زمینه رشد و پویایی هرچه بیشتر تولید و عرضه صنایع‌دستی استان را فراهم کرد.

به گفته وی، نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی ویژه شب چله از ۲۵ تا ۲۹ آذرماه در دو نوبت صبح و عصر در محل خانه کُرد (عمارت آصف) سنندج دایر است و پذیرای بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.