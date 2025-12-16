  1. استانها
نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی ویژه شب چله در سنندج برپا شد

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از برپایی نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی به مناسبت شب چله در خانه کُرد سنندج با هدف پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر سه شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی ویژه شب چله که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری، فرماندار سنندج و جمعی از مسئولان استانی و با همکاری فرمانداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به شب چله جهانی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در راستای پاسداشت این آئین کهن در استان تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته به شمار می‌رود، افزود: در این رویداد، آثار هنرمندان صنایع‌دستی کردستان در رشته‌هایی همچون گلیم‌بافی، نازک‌کاری و تولیدات چوبی، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، کلاش، پوشاک محلی، ارغوان‌بافی، مصنوعات چرمی، آبگینه، نساجی سنتی، رودوزی‌های سنتی و سازهای ایرانی در معرض دید و فروش قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج و رونق صنایع‌دستی بومی استان عنوان کرد و گفت: حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای معرفی و عرضه آثار آنان، نقش مهمی در توسعه این حوزه دارد، چرا که هنرمندان کردستان با خلاقیت و مهارت خود، آثار فاخر و ارزشمندی تولید می‌کنند.

طالب‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات هنرمندان و صنعتگران، خاطرنشان کرد: با شناسایی مشکلات و تقویت حمایت‌ها، می‌توان زمینه رشد و پویایی هرچه بیشتر تولید و عرضه صنایع‌دستی استان را فراهم کرد.

به گفته وی، نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی ویژه شب چله از ۲۵ تا ۲۹ آذرماه در دو نوبت صبح و عصر در محل خانه کُرد (عمارت آصف) سنندج دایر است و پذیرای بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.

