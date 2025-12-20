تولد نوزاد دلگانی در شرایط سخت جوی و طغیان رودخانه ها

اسماعیل بامری رئیس شبکه بهداشت شهرستان دلگان در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات جان مادر و نوزاد در شرایط بحرانی و همزمان با وضعیت هشدار نارنجی جوی خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی بروز شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید، با هوشیاری و اقدام به‌موقع مسئول مادران و تیم سلامت مرکز جلگه ومند و اورژانس ۱۱۵، جان یک مادر باردار و نوزاد وی با موفقیت نجات یافت.

بامری گفت: این حادثه زمانی رخ داد که مادر باردار در مراحل پایانی بارداری با شکایت آبریزش و افزایش فشارخون و در شرایط دشوار آب‌وهوایی دچار دردهای زایمانی شد. با دریافت سریع گزارش، مسئول مادران با هماهنگی با مسئول اورژانس وضعیت مادر را به طور تخصصی پایش کرد و گزارشات لازم را به ریاست شبکه ارائه نمود و اقدامات لازم را به تیم سلامت مرکز جلگه ابلاغ کرد.

وی تصریح کرد: تیم سلامت خانواده ضمن حفظ آرامش مادر، اقدامات اولیه مراقبتی را انجام داده و با هماهنگی‌های لازم، شرایط ایمن برای انتقال و ادامه روند زایمان فراهم شد. علیرغم محدودیت‌های ناشی از وضعیت جوی (طغیان رودخانه‌ها و مسدود شدن مسیر جلگه به دلگان و مه سنگین موجود در هوا)، هماهنگی فوری با بهورز دوره دیده صدیقه صدیق پور توسط مسئول مادران انجام شد تا در صورت قریب الوقوع بودن زایمان مادر را در مسیر همراهی نمایند. تلاش و تعهد حرفه‌ای کارکنان حوزه سلامت باعث شد در نهایت زایمان مادر توسط خانم صدیق پور در مرکز مند و تحت نظارت دکتر مربوطه انجام شد.

بامری افزود: این اقدام شایسته، بار دیگر نقش مهم آمادگی، مسئولیت‌پذیری و همدلی تیم‌های سلامت در حفظ جان مادران و نوزادان، به‌ویژه در شرایط بحرانی را نشان داد.