به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد ظهر امروز شنبه در جلسه انجمن‌های صنفی رانندگان استان اظهار کرد: حجم بالای جابه‌جایی کالا و مسافر در خوزستان بیانگر عظمت و اهمیت راهبردی این حوزه در کشور است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۸ میلیون تن کالا در استان جابه‌جا شده که حدود یک‌سوم آن از مبدأ پایانه بار بندر امام خمینی (ره) انجام شده است. همچنین در حوزه مسافر، بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از طریق پایانه‌های مسافری استان، چه درون‌استانی و چه برون‌استانی، جابه‌جا شده‌اند.

جولانژاد با تأکید بر نقش تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی گفت: این دستاورد بزرگ حاصل تلاش، همدلی و مسئولیت‌پذیری رانندگان بخش کالا و مسافر است.

وی تصریح کرد: با وجود حجم بالای حمل‌ونقل، کمترین تنش و چالش در حوزه جابه‌جایی در استان مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده مدیریت مناسب و تعهد بالای رانندگان است.

مدیرکل راهداری خوزستان با اشاره به عملکرد رانندگان در شرایط خاص گفت: در مقاطع مختلف از جمله اربعین حسینی، سفرهای نوروزی و اعزام کاروان‌های راهیان نور، شاهد فداکاری رانندگان بوده‌ایم. همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، استان خوزستان رکورد بیشترین میزان حمل کالا از مبدأ پایانه بندر امام خمینی (ره) را ثبت کرد که بیانگر روحیه ایثار و مسئولیت اجتماعی رانندگان است.

وی بیان کرد: این روحیه خدمت‌رسانی یادآور ایثار رانندگان در دهه ۶۰ است که امروز نیز در بحران‌ها و شرایط مختلف تکرار می‌شود.