به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی عصر شنبه در دیدار با برگزیدگان رویداد فناورانه «سدرا» با اشاره به تفاوت مفهومی میان توسعه و پیشرفت، اظهار کرد: از دیدگاه اسلام، توسعه با پیشرفت تفاوت دارد و در برخی موارد این دو در نقطه مقابل هم قرار می‌گیرند زیرا برخی کشورهای توسعه‌یافته هنوز به مفهوم واقعی پیشرفت دست نیافته‌اند در حالی‌که انقلاب اسلامی از ابتدا به دنبال پیشرفت بوده است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در مسیر تحقق قله‌های علمی و فناورانه قرار دارد، افزود: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که به قله نزدیک هستیم، هرچند قله‌های بسیاری فتح شده اما افق نهایی و هدف اصلی پیش رو است.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: کشور آمریکا طی ۳۰۰ سال توانست به سطح علمی کنونی برسد و بخش قابل توجهی از علوم سایر کشورها را سرقت کرد اما ملت ایران در ۵۰ سال از عمر انقلاب اسلامی، مسیر را از نقطه صفر آغاز کرده و این مسیر حالا با آن ۳۰۰ سال برابری می‌کند.

لزوم هم‌افزایی بین سطوح تاکتیکی، تکنیکی و راهبردی در فعالیت‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به لزوم هم‌افزایی بین سطوح تاکتیکی، تکنیکی و راهبردی در فعالیت‌ها، تصریح کرد: اگر مرز این سه از یکدیگر جدا شود، کارها آسیب‌پذیر خواهند شد؛ اما زمانی که در یک جهت هماهنگ قرار گیرند، توسعه حقیقی شکل می‌گیرد.

سردار مثنوی ادامه داد: اگر هر فردی در موقعیت خود، با نگاه راهبردی و عمل تاکتیکی و تکنیکی وارد میدان شود، می‌تواند در جایگاه خود موفق باشد، خواه مدیر، صنعتگر یا کارگر باشد.

وی با تبیین سطوح مختلف عملکرد مدیریتی گفت: در سطح نخست، کسی که صرفاً وظیفه خود را انجام دهد یک مدیر تکنیکی است، اما مدیری که علاوه بر انجام وظیفه، از روش‌های متنوع و بهینه استفاده کند، در سطح تاکتیکی قرار دارد و فردی که علاوه بر این دو سطح، بهترین راه را برای بازدهی بیشتر انتخاب می‌کند، دارای نگاه راهبردی است.

رویداد سد را به دنبال راهبری عمل کردن است

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: ماحصل فعالیت‌های پژوهشی و رویدادهایی از جنس سد را این است که بتوانیم راهبردی عمل کنیم، اولویت‌ها را بشناسیم و فعالیت‌ها را عملیاتی پیش ببریم.

وی با تأکید بر اهمیت کار تیمی و قرارگاهی اظهار کرد: فضای کار و پیشرفت فردی نیست بلکه گروهی و قرارگاهی است و محصول واقعی از کار تیمی منسجم حاصل می‌شود و زمانی که دستگاه‌های مختلف در قالب یک قرارگاه عمل کنند، بروکراسی‌های کاذب از میان می‌رود.

سردار مثنوی خطاب به فناوران و نخبگان حاضر، اضافه کرد: در عرصه علم و فناوری باید همواره دو شعار «ما توانستیم» و «ما می‌توانیم» سرلوحه کار قرار گیرد زیرا توجه به ظرفیت‌های بالقوه استان و پرهیز از تکرار مسیرهای گذشته، راه حرکت رو به جلو خواهد بود.