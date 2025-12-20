افزایش ۱۰۰هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان احمد زاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون ۱۳۶۰ گونه گیاهی در این استان، شناسایی شدند که ۳۹۱ گونه از این گیاهان، دارویی و معطر هستند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است که در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی به حدود ۱۸۰۰ هکتار رسیده است.

احمدزاده، با اشاره به غنای پوشش گیاهی استان، اظهار داشت: امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی، اضافه گردید.

وی با تأکید بر سیاست وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشت گیاهان دارویی به دلیل نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا، افزود: در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان به حدود هزار و هشتصد هکتار رسیده است.

احمدزاده به تشریح مهمترین گیاهان دارویی کشت‌شده در استان پرداخت و گفت: عمده این سطح زیر کشت شامل پانصد و پنجاه هکتار موسیر، سیصد و شصت هکتار گل محمدی و سیصد هکتار زعفران است. سایر گیاهان دارویی کشت‌شده نیز شامل سیاه‌دانه، زیره سبز، کلوس، باریجه، آنغوزه، آویشن، نعناع فلفلی و برخی گیاهان دارویی یک‌ساله هستند.

رئیس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان از افزایش حدود ۱۰۰ هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی نسبت به سال گذشته خبر داد و در پایان تصریح کرد: در راستای توسعه این بخش، امسال حدود ۳۰ هزار نشای پاییزه و همچنین ۵ تن پیاز زعفران به صورت یارانه‌ای میان کشاورزان توزیع شده است.