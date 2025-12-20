حضور فعال ۳۷۰ نیروی راهداری لرستان در رزمایش طرح زمستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در رزمایش ترافیکی طرح زمستانی، اظهار داشت: طرح راهداری زمستانی امسال با هدف انسجام دستگاههای خدمات رسان، تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی راهها از ۲۹ آذرماه تا ۲۰ اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
وی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان از شهریور ماه امسال، اقدام به برنامه ریزی مناسب کرده است به گونهای که با بهره گیری از ۳۷۰ نیروی راهدار با استفاده از ۲۹۸ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در قالب ۴۵ راهدارخانه در جادههای استان مستقر هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان، بیان کرد: راهداری استان تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات در طرح زمستانی انجام داده است و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در این فصل را دارد.
امرایی، اضافه کرد: سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، شرایط آب و هوایی، انسداد و رخدادهای جادهای، شکایات مردمی، انتقادات و پیشنهادات به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان است.
نظر شما