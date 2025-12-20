فرماندار تنگستان: مردم نقش محوری در انتخابات دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در نشست انتخابات تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان تنگستان به جایگاه مردم در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: کشور و نظام ما بر محور مردم شکل گرفته و مردم در سرنوشت خودشان نقش دارند که برگزاری انتخابات مختلف یکی از مهمترین ارکان حکومت است که این مهم را تأیید می‌کند.

وی این اصل را یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد کشور ما برشمرد که آن را از دیگر نظام‌های دنیا متمایز می‌سازد.

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تنگستان، با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای، از جمله «جنگ ۱۲ روزه»، به مقاومت و ایستادگی مردم اشاره کرد و افزود: دشمنان با این اقدامات تلاش کردند تا مردم را علیه نظام وادارند، اما نتیجه این توطئه‌ها خلاف انتظار دشمنان بود و مردم بار دیگر غیرت، تعهد و ارادت خود را به نظام نشان دادند. و این وفاداری تجلی حقیقی نظام مردمی است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه این انتخابات اولین رویداد سیاسی و اجتماعی بعد از جنگ ۱۲ روزه است افزود: این رویداد برای اقتدار نظام مهم است و یک فرصت دیگر مهمی است تا مردم بار دیگر با حضور ارزشمند خودشان دشمنان نظام و انقلاب را مأیوس و ناامید کنند.

فرماندار تنگستان مردم را محور اصلی انقلاب دانست و حضور مردم را در عرصه‌های مختلف مهم و ارزشمند خواند و افزود: در راستای تحقق اهداف عالیه نظام، باید زمینه مشارکت فعال‌تر همه شهروندان در روند انتخابات را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد: تلاش شده از همه اقشار و مردم در این جلسه حضور پیدا کنند تا فرآیند اجرایی انتخابات با دقت و جامعیت بیشتری پیش برود و در نهایت، انتخابات پرشور و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.

این نشست با هدف انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان و زمینه‌سازی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، پرشور در موعد مقرر برگزار شد.

در بخش پایانی نشست، پس از بحث و تبادل نظر، فرآیند رأی‌گیری برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی برگزار گردید و با شمارش آرای مخفی حاضرین، «محمدعلی محمدحسینی، عبدالرضا زمانی، محمود قدرتیان، قاسم شکوه، محمد موزیری، مهدی ماحوزی، خانم ماه نساء سروری و نامدار زنگنه» به عنوان اعضای اصلی و نمایندگان مردم در هیئت اجرایی و «فاضل کریمی، حسین نامور، محمد رضا جمالی، سید محمود موسوی و محمد علی جمالی» به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند تا وظیفه خطیر برگزاری انتخابات را بر عهده بگیرند.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.