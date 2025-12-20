آیت الله لائینی: ۹ دی نماد بصیرت ملی و هویت تاریخی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در نشست مجمع نمایندگان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان که به مناسبت بزرگداشت حماسه نهم دی برگزار شد، با تبریک ولادت امام محمد باقر (ع) و گرامیداشت ماه رجب، اظهار کرد: همان‌گونه که در یک پژوهش با جستجوی چند واژه کلیدی می‌توان به محتوای اصلی دست یافت، مقاطع مهمی همچون ۲۲ بهمن و ۹ دی نیز کلمات کلیدی هویت ملت ایران به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه شناخت بصیرت، استکبارستیزی و جهت‌گیری واقعی مردم ایران بدون توجه به این مقاطع تاریخی ممکن نیست، افزود: اگر کسی بخواهد حقیقت ملت ایران را بشناسد، باید به این روزهای سرنوشت‌ساز رجوع کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با هشدار نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای تحریف یا کمرنگ‌سازی این مناسبت‌ها، خاطرنشان کرد: مبارزه با کلمات کلیدی تاریخ یک ملت، به هم ریختن کل محتوا و ارائه تحلیلی نادرست از واقعیت جامعه است که در نهایت به محاسبات غلط منجر می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم احیای این ایام و تحلیل دقیق آن‌ها تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات اشتباه تحلیل‌گران ناشی از عدم شناخت صحیح نسبت به توده مردم و جایگاه ایام‌الله در تاریخ انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه حماسه ۹ دی متعلق به همه ملت ایران است، گفت: این روز نه چپ است و نه راست و به هیچ جناح سیاسی خاصی تعلق ندارد؛ بلکه نماد دفاع عمومی ملت از اصل نظام اسلامی است.

امام جمعه ساری با اشاره به حوادث سال ۸۸ افزود: دشمنان در آن مقطع با پوشش حمایت از کاندیداهای خاص وارد میدان شدند، اما شعارها و رفتارهای بعدی نشان داد که انتخابات تنها بهانه بوده و اصل نظام جمهوری اسلامی هدف اصلی آنان بوده است.

وی با بیان اینکه مردم در حماسه ۹ دی جلوتر از بسیاری از نخبگان حرکت کردند، اظهار کرد: حضور میدانی و هوشمندانه مردم، فتنه‌ها را خنثی کرد و همچون عصای موسی، سحر و جادوی دشمنان را در هم شکست.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم‌های پیش‌رو و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌ای گفت: نباید به اطلاع‌رسانی محدود بسنده کرد، بلکه با رویکردی شبکه‌ای باید از چهره‌های اثرگذار برای تبیین حقایق و روشنگری افکار عمومی بهره گرفت و با توکل به وعده الهی، مسیر حرکت انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه داد.