زمانی: ۳۶ مجوز واحد پخت نان کامل در زنجان صادر شد

زنجان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان در راستای اصلاح الگوی مصرف، ۳۶ مجوز واحد پخت نان کامل در زنجان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی در بازدید از یک واحد تولید نان کامل در شهر زنجان، افزود: هم اکنون ۱۱۷ واحد نانوایی در سطح استان نان کامل تولید و عرضه می‌کنند.

وی گفت: از این تعداد ۲۷ واحد از سال ۱۴۰۳ به مرور زمان مشغول ارائه نان کامل بوده‌اند و ۵۴ واحد از آبان‌ماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

زمانی اضافه کرد: در میان این واحدها، ۱۱۰ واحد سنگک‌پزی، ۶ واحد لواش‌پزی و یک واحد تافتان‌پزی با استفاده از آرد کامل، نان کامل به شهروندان ارائه می‌کنند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: شهرستان زنجان دارای ۹۳ واحد، شهرستان خدابنده ۲۰ واحد، شهرستان ابهر سه واحد و شهرستان طارم یک واحد نانوایی فعال در حوزه نان کامل دارد.

زمانی با اشاره به اهمیت نان کامل برای سلامت جامعه، گفت: این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای ارتقای کیفیت نان و سلامت عمومی انجام شده و مجوز پخت نان کامل برای تمامی واحدهای سنگک‌پزی شهر زنجان از طریق سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: مجوز خرید آرد کامل با سبوس‌گیری پنج درصد پس از اعلام آمادگی واحدهای نانوایی و بررسی شرایط فنی و بهداشتی آنها صادر شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان به قیمت نان کامل نیز اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان، قیمت‌ها در دستگاه‌های کارتخوان نانینو ثبت شده و بر این اساس، نان کامل لواش هزار و ۱۴۰ تومان، سنگک چهار هزار و ۶۰۰ تومان و تافتان ۲ هزار و ۸۵۰ تومان در سطح شهر عرضه می‌شود.

وی با تاکید بر ارزش تغذیه‌ای نان کامل افزود: نان کامل به دلیل دارا بودن فیبر و ریزمغذی‌های بیشتر، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی، دیابت و چاقی دارد و توسعه تولید و عرضه آن از اولویت‌های حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی استان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان همچنین خاطرنشان کرد: نظارت مستمر و میدانی دستگاه‌های مسؤول از جمله اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای تضمین کیفیت تولید و صیانت از سلامت شهروندان ضروری است.

