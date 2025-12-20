افلاطونی: حدود ۳۴۰ هزار هکتار از اراضی قم استعداد بیابانی شدن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر شنبه در دیدار با اکبر بهنام‌جو استاندار قم که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، به اولویت‌های منابع طبیعی در این استان پرداخت و گفت: در قم دو محور اساسی شامل توسعه پارک‌های جنگلی و اجرای برنامه‌های مقابله با بیابان‌زایی در کانون توجه قرار دارد.



وی افزود: چنانچه استان بتواند فاضلاب را در اختیار مجموعه منابع طبیعی قرار دهد، این سازمان نیز با اتکا به ظرفیت سرمایه‌گذاران، فرآیند تصفیه پساب را پیگیری خواهد کرد و در ادامه، طرح‌های زراعت چوب در عرصه‌های مشخص‌شده به اجرا درمی‌آید.



رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به منابع مالی این حوزه اظهار کرد: بخشی از اعتبارات منابع طبیعی از محل درآمدهای دولتی معادن تأمین می‌شود و استان قم به دلیل برخورداری از ظرفیت قابل توجه معدنی، می‌تواند از این امکان برای تقویت پروژه‌های زیست‌محیطی بهره بیشتری ببرد.



افلاطونی با تشریح وضعیت اراضی استان تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۳۴۰ هزار هکتار از اراضی قم استعداد بیابانی شدن دارند که از این میزان، نزدیک به ۳۲ هزار هکتار در زمره عرصه‌های فوق بحرانی قرار گرفته‌اند.



وی ادامه داد: برنامه‌ریزی ما بر این اساس است که این عرصه‌ها از وضعیت بیابانی خارج شوند، چراکه در صورت فقدان مدیریت صحیح، این اراضی نه‌تنها برای استان قم بلکه برای استان‌های همجوار نیز می‌توانند منشأ بروز چالش‌های زیست‌محیطی شوند.



معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قابلیت‌های موجود در این عرصه‌ها خاطرنشان کرد: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این اراضی ظرفیت اجرای زراعت چوب را دارند و سازمان منابع طبیعی برای این مناطق، طرح‌های مشخصی را با تعیین گونه‌ها و ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی آماده خواهد کرد.



افلاطونی بیان کرد: این طرح‌ها پس از نهایی شدن، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا با مشارکت سرمایه‌گذاران، فرآیند احیا و بهره‌برداری اصولی از اراضی بحرانی با رویکردی پایدار دنبال شود.