به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در اراک اظهار کرد: تجارت کربن در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی تعاملات اقتصادی و زیستمحیطی کشورها است.
وی افزود: با توجه به حضور ایران در اجلاس تغییرات اقلیمی برزیل، موضوع تعیین سهم کشورها در مدیریت و تجارت کربن در این اجلاس مطرح شد اما با مخالفت جمهوری اسلامی ایران مواجه و به تصویب نرسید.
افلاطونی تصریح کرد: استدلال ایران بر ناعادلانه بودن یکسانسازی کشورها با توجه به تفاوت سطح توسعه صنعتی بوده است.
وی ادامه داد: ایران باید از هماکنون به تثبیت و مدیریت کربن توجه کند تا در بازار جهانی آن نقشآفرینی داشته باشد.
افلاطونی تاکید کرد: تقویت پوشش گیاهی، توسعه جنگلکاری، جلوگیری از جنگلزدایی و افزایش زادآوری جنگلها را از الزامات این مسیر است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اهمیت زراعت چوب گفت: این بخش علاوه بر نقش در حفظ جنگلهای طبیعی، میتواند در قالب اقتصاد سبز، منبع درآمدی پایدار برای کشور ایجاد کند.
وی افزود: منابع طبیعی باید بهگونهای مدیریت شوند که خود تأمینکننده منابع مالی حفاظت از خویش باشند.
افلاطونی تصریح کرد: ایران با ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی، ظرفیت بالایی در این حوزه دارد و اجرای زراعت چوب در تنها پنج میلیون هکتار میتواند درآمدی معادل درآمد نفتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: استفاده از فاضلاب شهری در زراعت چوب، مورد تاکید است و این الگو در استان قم با تفاهمنامه سهجانبه میان استانداری، وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی اجرا و نتایج موفقی به همراه داشته است.
افلاطونی تاکید کرد: استان مرکزی دارای اراضی مستعد در توسعه زراعت چوب و درختکاری است و میتواند سهم خود را در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت ایفا کرده و همزمان در توسعه فضای سبز، احیای بیابانها و ایجاد کارکردهای گردشگری نقشآفرین باشد.
وی گفت: خسارات اخیر در برخی زیرساختهای منابع طبیعی، از ابلاغ مدلهای مشارکتی و سرمایهگذاری برای تأمین مالی پروژهها، تجربه موفق اجرای طرحهای BOT در آبخیزداری را قابل تعمیم به سایر استانها است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی افزود: این مشارکتها میتواند نقش مهمی در احیای منابع طبیعی و توسعه پایدار ایفا کند.
وی با اشاره به رفع تداخلات اراضی در استان مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد این موارد به نفع مردم تعیین تکلیف شده و عملکرد استان بالاتر از میانگین کشوری است.
افلاطونی تصریح کرد: تهیه سند مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی و زاگرس، برای شش میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس برنامهریزی انجام شده و بخشی از آن وارد فاز اجرایی شده است.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه سرزمین برای جلوگیری از موازیکاری در حفاظت از تالابها افزود: محدودههای اطراف تالابها از کانونهای مهم بیابانزایی هستند و نیازمند مدیریت متمرکز و یکپارچه میباشند.
