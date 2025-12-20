هادی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تأمین و توزیع کود شیمیایی در مازندران اظهار کرد: با همکاری نزدیک سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، تاکنون بیش از ۷۷ هزار تن کود ازته، حدود ۷ هزار تن کود فسفاته و نزدیک به ۱۶ هزار تن کود پتاسه تهیه و در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون به‌طور میانگین ۸۰ درصد از سهمیه تخصیصی کود شیمیایی استان جذب شده است، افزود: در این مدت، جذب کودهای ازته به ۹۲ درصد، کودهای فسفاته به ۶۳ درصد و کودهای پتاسه به ۸۳ درصد رسیده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین نهاده‌ها برای محصولات اساسی استان، ادامه داد: روند توزیع کود برای کشت‌های مهمی همچون برنج، کشت‌های پاییزه، مرکبات، چای و همچنین بخش شیلات رضایت‌بخش بوده و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که تا پایان سال، جذب کامل سهمیه استان محقق شود.

باقری با تأکید بر ضرورت مصرف اصولی و کارشناسی کودهای شیمیایی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از این نهاده‌ها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حفظ منابع خاک دارد و کشاورزان و باغداران می‌توانند برای دریافت مشاوره فنی به مراکز جهاد کشاورزی در سطح دهستان‌ها مراجعه کنند.

وی در پایان تصریح کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، گامی اساسی در حمایت از تولیدکنندگان و تحقق امنیت غذایی است و مجموعه مدیریت بخش کشاورزی مازندران با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.