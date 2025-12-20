ادارات و مراکز آموزشی کرمان یکشنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران استان کرمان شنبه شب اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و یخزدگی معابر و بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استان کرمان، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ کلیه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاهها، آموزشگاهها و بانکها بهجز نهادهای نظامی، امدادی و خدمات رسان «شهرستان کرمان» با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
بدیهی است در صورت تداوم برودت هوا و در صورت نیاز به تعطیلی کامل، مراتب متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
همچنین تصمیمگیری در سایر شهرستانهای متأثر از برودت هوا بر عهده فرمانداران است.
