  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

ادارات و مراکز آموزشی کرمان یکشنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می کنند

ادارات و مراکز آموزشی کرمان یکشنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می کنند

کرمان- ستاد مدیریت بحران استان کرمان از آغاز به کار ادارات، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان کرمان با ۲ ساعت تأخیر در روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران استان کرمان شنبه شب اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و یخ‌زدگی معابر و بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استان کرمان، فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ کلیه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و بانک‌ها به‌جز نهادهای نظامی، امدادی و خدمات رسان «شهرستان کرمان» با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بدیهی است در صورت تداوم برودت هوا و در صورت نیاز به تعطیلی کامل، مراتب متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین تصمیم‌گیری در سایر شهرستان‌های متأثر از برودت هوا بر عهده فرمانداران است.

کد خبر 6696375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها