۴ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۱۳

کاهش کیفیت هوا در کرمان و سه شهرستان شرقی؛ شهروندان ماسک بزنند

کرمان- اداره کل مدیریت بحران استان کرمان در اطلاعیه ای از شهروندان شهرستان‌های کرمان، بم، فهرج و ریگان خواست، با توجه به کاهش شاخص آلایندگی هوا، استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان صبح دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع هم‌ استانی‌های گرامی می‌رساند با توجه به کاهش شاخص‌های آلایندگی هوا، خوشبختانه تعطیلی یا تأخیر در بازگشایی ادارات و مدارس در سطح استان کرمان وجود ندارد و فعالیت‌ها طبق روال عادی انجام خواهد شد.

در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: از هم‌استانی‌های عزیز، به‌ ویژه شهروندان شهرستان مرکزی استان و شهرستان‌های بم، فهرج و ریگان درخواست می‌شود با توجه به شرایط موجود، رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

همچنین گروه‌های حساس به‌ ویژه سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای حتی‌ الامکان از ترددهای غیرضروری خودداری نمایند.

    IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      الحمدالله بم که هوا عالیه هفته پیش بارون آمده هنوز هوا خنک و دلپذیر است

