کاهش کیفیت هوا در کرمان و سه شهرستان شرقی؛ شهروندان ماسک بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان صبح دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع هم استانیهای گرامی میرساند با توجه به کاهش شاخصهای آلایندگی هوا، خوشبختانه تعطیلی یا تأخیر در بازگشایی ادارات و مدارس در سطح استان کرمان وجود ندارد و فعالیتها طبق روال عادی انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: از هماستانیهای عزیز، به ویژه شهروندان شهرستان مرکزی استان و شهرستانهای بم، فهرج و ریگان درخواست میشود با توجه به شرایط موجود، رعایت نکات بهداشتی بهویژه استفاده از ماسک را جدی بگیرند.
همچنین گروههای حساس به ویژه سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و افراد دارای بیماریهای زمینهای حتی الامکان از ترددهای غیرضروری خودداری نمایند.
