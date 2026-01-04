به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ورزش‌های زمستانی که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره با رویکرد تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی، معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان و توسعه گردشگری ورزشی برنامه‌ریزی شده است و استان اردبیل با برخورداری از پیست‌های اسکی استاندارد و اقلیم مناسب زمستانی، ظرفیت میزبانی رویدادهای شاخص ورزشی و گردشگری را دارد.

وی با اشاره به میزبانی پیست‌های اسکی آلوارس و اوجور در روزهای ۵ تا ۷ بهمن‌ماه افزود: برگزاری این جشنواره علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی، افزایش ماندگاری مسافران و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با تأکید بر سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی تصریح کرد: رویکرد اصلی ما مشارکت حداکثری بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای ورزشی است تا ضمن ارتقای کیفیت برنامه‌ها، بار مالی از دوش دولت برداشته شده و گردشگری ورزشی به‌صورت پایدار توسعه یابد.

عوض نخست خاطرنشان کرد: جشنواره ورزش‌های زمستانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، هیأت‌های ورزشی اسکی و کوهنوردی و فعالان حوزه گردشگری برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی در زمینه ورزش‌های زمستانی، تفریحات خانوادگی و معرفی جاذبه‌های گردشگری استان پیش‌بینی شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این جشنواره به یک برند سالانه برای استان اردبیل تبدیل شود و نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.