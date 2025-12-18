  1. استانها
ارزیابی نهایی پیست اسکی آلوارس برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی

اردبیل- استاندار اردبیل از آمادگی زیرساخت‌ها برای برگزاری رقابت‌های اسکی در آلوارس خبر داد و گفت: کارشناسان فدراسیون اسکی هفته آینده برای ارزیابی نهایی در این منطقه حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه عصر پنجشنبه در بازدید از پیست اسکی آلوارس سرعین، با اشاره به پتانسیل بالای این منطقه در ورزش‌های زمستانی اظهار کرد: با کمک بخش خصوصی، دو جایگاه در این پیست ایجاد شده و زیرساخت‌های لازم برای رقابت‌های ملی و بین‌المللی تا حد زیادی آماده است.

وی با بیان اینکه کمبودها و نیازهای پیست در حال بررسی است، افزود: پس از رایزنی با رئیس فدراسیون اسکی، کارشناسان این فدراسیون هفته آینده در اردبیل حضور یافته و ارزیابی‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند.

استاندار اردبیل گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی مناسب برای نمایش قابلیت‌های گردشگری و ورزشی استان و شهر سرعین است و می‌تواند به رشد اقتصادی و جذب بیشتر گردشگر بینجامد.

