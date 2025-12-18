به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر پنجشنبه در بازدید از پیست اسکی آلوارس سرعین، با اشاره به پتانسیل بالای این منطقه در ورزشهای زمستانی اظهار کرد: با کمک بخش خصوصی، دو جایگاه در این پیست ایجاد شده و زیرساختهای لازم برای رقابتهای ملی و بینالمللی تا حد زیادی آماده است.
وی با بیان اینکه کمبودها و نیازهای پیست در حال بررسی است، افزود: پس از رایزنی با رئیس فدراسیون اسکی، کارشناسان این فدراسیون هفته آینده در اردبیل حضور یافته و ارزیابیهای مورد نیاز را انجام میدهند.
استاندار اردبیل گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی مناسب برای نمایش قابلیتهای گردشگری و ورزشی استان و شهر سرعین است و میتواند به رشد اقتصادی و جذب بیشتر گردشگر بینجامد.
