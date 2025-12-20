توزیع ۵ هزار بسته حمایتی در پویش «یلدای مهربانی» کرمانشاه

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پویش «یلدای مهربانی» با اولویت زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای فرزند یتیم از ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده و تا شب یلدا ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف این پویش، تأمین بسته‌های پذیرایی شکیل و آبرومند برای خانواده‌های نیازمند است تا در شب یلدا نیز از حمایت و همراهی مردم نیکوکار بهره‌مند شوند.

طاهری با اشاره به مشارکت گسترده خیرین استان گفت: تاکنون بیش از ۵ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده که نقش مؤثری در تأمین و توزیع بسته‌های حمایتی داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه همچنین از سایر خیرین دعوت کرد تا در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و تصریح کرد: هم‌استانی‌ها می‌توانند حتی با مبالغ اندک در پویش «یلدای مهربانی» سهمی در حمایت از خانواده‌های نیازمند داشته باشند.