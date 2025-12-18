آغاز پویش یلدای مهربانی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی با اعلام آغاز پویش یلدای مهربانی اظهار کرد: این پویش از ۲۵ آذرماه همزمان با سراسر کشور در استان البرز آغاز شده و با هدف تأمین بسته‌های یلدایی و کمک به خانواده‌های نیازمند و مددجویان کمیته امداد در حال اجراست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی برخی خانوارها افزود: در شرایط کنونی، بخشی از خانواده‌های تحت حمایت ممکن است امکان تأمین مایحتاج شب یلدا را نداشته باشند و پویش یلدای مهربانی فرصتی است تا با مشارکت خیران، نیکوکاران، مراکز نیکوکاری و عموم مردم، بخشی از این دغدغه‌ها کاهش یابد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با بیان اینکه هر بسته یلدایی شامل اقلام متناسب با این مناسبت است، گفت: اولویت بهره‌مندی از این بسته‌ها با خانواده‌هایی است که از نظر معیشتی در شرایط دشوارتری قرار دارند و توزیع کمک‌ها با محوریت مراکز نیکوکاری و شبکه‌های مردمی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: یلدای مهربانی تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و مشارکت مردمی است که می‌تواند فضای امید، آرامش و نشاط را در میان خانواده‌های نیازمند تقویت کند.

البرزی ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم نیکوکار استان البرز خاطرنشان کرد: با مشارکت گسترده خیران و شهروندان استان، امیدواریم امسال نیز همانند سال‌های گذشته، شب یلدا برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد به شبی گرم، صمیمی و خاطره‌انگیز تبدیل شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از عموم مردم نیکوکار استان دعوت کرد تا با مشارکت در پویش یلدای مهربانی، در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند و افزود: شهروندان می‌توانند برای مشارکت در این پویش، با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ و کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷*، کمک‌های خود را به‌صورت سریع، امن و شفاف به دست خانواده‌های نیازمند برسانند.